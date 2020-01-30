Чиновники в Крыму поздравили блокадников "символическим хлебом"

В аннексированном Крыму чиновники российской администрации торжественно вручили ветеранам, пережившим во время Второй мировой войны блокаду Ленинграда, по батону белого хлеба.

Фотографии со встречи с блокадниками, проживающими в Керчи, выложила на своей странице в фейсбуке глава Керченского городского совета, член партии "Единая Россия" Мая Хужина. Она написала, что "ветераны были очень благодарны и признательны за внимание", а "символический хлеб из рук принимали с особым трепетом".

Позже, в ответ на критические комментарии пользователей, Хужина заявила, что блокадники "не нуждаются в подарках – им нужно человеческое общение, доброта и уважение", а затем удалила свой пост.

По данным российской администрации Керчи, в городе проживают 11 человек, переживших в годы Второй Мировой войны блокаду Ленинграда. 27 января в России отмечали 76-ю годовщину её прорыва.