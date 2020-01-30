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Пассажирка самолёта S7 пообещала его взорвать

Пассажирка самолёта авиакомпании S7, прилетевшего в Московский аэропорт Домодедово из аннексированного Крыма, заявила после посадки, что может взорвать лайнер. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

По данным источника агентства, женщина ведёт себя неадекватно и заблокировала проход между рядами. Она не подпускает к себе членов экипажа и других пассажиров. При этом требований она не предъявляет.

По утверждению источника агентства, она пьяна. Самолёт отогнан на отдельную стоянку. Согласно данным трекера сервиса Flightradar, рейс выполнялся самолётом Аэробус-A321, на нём могут находиться до 220 пассажиров.

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