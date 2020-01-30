Россияне стали смотреть телевизор на 17 минут меньше

Россияне стали меньше смотреть телевизор, следует из данных, предоставленных исследовательской компанией Mediascope изданию "Коммерсант".

В 2019 году граждане России в среднем за сутки смотрели телевизор 3 часа 33 минуты. Это на 17 минут меньше, чем в 2018-м году, и почти на полчаса меньше, чем в 2017-м.

Больше всего время смотрения телевизора сократилось у аудитории от 35 до 44 лет. В качестве причин эксперты называют снижение доверия россиян к телевидению, как к источнику новостей, и увеличение просмотра телеконтента в интернете.

При этом телевизор по-прежнему остаётся главным медиа-развлечением граждан России: хотя бы раз в месяц его включают более 95 процентов жителей страны, а ежедневно это делают около 70 процентов.

Отдельно в компании Mediascope подчеркнули, что до августа 2019 года не учитывались данные по просмотру телевидения на дачах, поэтому сравнивать результаты прошлого года с ещё более ранним временем не совсем корректно.