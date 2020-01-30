СМИ: в Сирии убиты десять мирных граждан во время авианалёта

В сирийской провинции Идлиб при ударах российской авиации убиты не менее десяти мирных граждан, несколько десятков получили ранения. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на сирийскую неправительственную организацию "Белые каски". Утверждается, что обстрел произошёл в городе Эриха, в зоне деэскалации конфликта, а среди объектов, которые подверглись атаке, пекарня и госпиталь.

Минобороны России сообщения об авиаударе назвало информационной провокацией.

Эриха расположен между административным центром провинции Идлиб и городом Маарат-эн-Нууман. Вчера контроль над ним установили сирийские правительственные силы. С декабря они ведут крупное наступление на районы вооруженной оппозиции.

Ранее Россия, оказывающая поддержку армии Асада, отвергла обвинения в участии в боевых операциях и причастности к неизбирательным бомбардировкам в Идлибе. В свою очередь ООН заявила, что Россия и Китай заблокировали доставку медицинской помощи на северо-запад Сирии через ряд пропускных пунктов. В результате в Ираке застряли 400 тысяч единиц гуманитарного груза.

С 2014 года борьбу с радикальными исламистами в Сирии ведет международная коалиция во главе с США. Коалиция поддерживает силы сирийской демократической оппозиции. Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада. Страны Запада обвиняют его в массовых нарушениях прав человека.