Каждый третий россиянин хочет, чтобы в 2024 году Путин ушёл из политики

33 процента граждан России хотят, чтобы после 2024 года Путин стал пенсионером, частным лицом или просто не занимался публичными сферами деятельности. Такие данные получила редакция "Отрытых медиа", которая в рамках ежемесячного исследования "Левада-центра" сформулировала свой вопрос: "В какой роли вы бы хотели видеть Владимира Путина после окончания его президентского срока?".

Комментируя результаты опроса, директор "Левада-центра" Лев Гудков признался, что для него "стал неожиданностью довольно большой процент людей, желающих отправить Путина в отставку". По его мнению, "видно нарастание усталости" и "ситуация напоминает предпротестные настроения, царившие в 2010–2011 годах".

Вместе с тем видеть Путина президентом России после 2024 года хотят 27 процентов россиян. А число желающих видеть его на том или ином руководящем посту в два раза выше – 55 процентов. Среди должностей были названы "президент Союзного государства России и Беларуси", "председатель правительства", "лидер партии "Единая Россия" и даже "официальный лидер нации и секретарь Совета безопасности" – так называлась должность экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Отмечается, что особенно популярен Путин у двух групп: самых пожилых, возрастом от 55 лет, и самых молодых – от 18 до 24 лет. Лев Гудков связывает это с тем, что в школах "воспроизводится почти советская риторика" о великой державе, заговоре против России и сильном лидере, многие школьники пропитаны такими клише, но затем они получают высшее образование, начинают работать, заводят семью, приобретают собственный, а не навязанный извне жизненный опыт, и взгляды сильно меняются". Самый низкий уровень популярности Путина у людей от 39 до 55 лет.

Всего на конец января 2020 года деятельность президента России одобряют 68 процентов опрошенных, не одобряют – 31 процент.