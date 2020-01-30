В Печоре возбудили дело против двух Свидетелей Иеговы

В Печоре следователи возбудили уголовное дело об экстремизме в отношении двух местных жителей, которых они считают последователями религиозного движения "Свидетели Иеговы". Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Республике Коми.

По версии следствия, 60-летний местный житель организовывал встречи Свидетелей Иеговы и проповедовал. Еще один подозреваемый по делу – 43-летний мужчина – участвовал в этих встречах. Следователи считают, что в организации состояли и другие люди, они будут просить суд заключить их под стражу.

Массовые обыски в Печоре прошли 29 января. Были задержаны 14 местных жителей. Во время обысков у Свидетелей Иеговы изымали электронные устройства, флеш-накопители, телефоны. При этом некоторых предполагаемых последователей религиозного движения полицейские сначала забирали с работы, а затем привозили домой, где проводили обыски.

В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской, запретив ее деятельность на территории страны. Как отмечал правозащитный центр "Мемориал", в решении суда "не было приведено ни одного факта нарушения верующими общественного порядка, проявления агрессии или насилия с их стороны, а также свидетельств, что их деятельность угрожала безопасности Российской Федерации".