Путин назначил Медведеву зарплату в 618 713 рублей

Заработная плата бывшего главы правительства России Дмитрия Медведева на посту заместителя председателя Совета безопасности, который он занял после отставки, составит 618 713 рублей. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

В Указе говорится, что он вступил в силу с 16 января, когда Медведев был назначен на свою нынешнюю должность.

Зарплата Медведева останется практически такой же, которую он получал на посту главы правительства. В октябре прошлого года прошла очередная индексация зарплат руководителей страны, после которой денежное вознаграждение Медведева, по подсчётам Би-би-си, составило 618 704 рубля 90 копеек в месяц. В эту сумму не входят денежные поощрения, например премии.