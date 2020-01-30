Прокуратура потребовала от движения "Весна" прекратить деятельность

Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга потребовала от оппозиционного движения "Весна" прекратить деятельность и отчитаться о результатах.

В документе за подписью прокурора Алексея Тимошенко, который получил лидер "Весны" Богдан Литвин, сказано, что члены движения "неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности, в том числе за нарушения порядка проведения публичных мероприятий", и "рассказывали об этом в соцсетях".

По мнению Тимошенко, это "указывает на низкую правовую культуру активистов, противоборство устоявшейся системе права и правилам поведения в современном обществе, а также на оправдание противоправной активности". В связи с этим от "Весны" требуется "принять исчерпывающие меры к устранению указанных нарушений и исключение подобного впредь", а также "отчитаться в письменной форме в установленный законом месячный срок".

Демократическое движение "Весна" было организовано в феврале 2013 года рядом известных в Санкт-Петербурге оппозиционных активистов. Члены движения называют себя "молодыми активными гражданами, объединенными ценностями свободы и равноправия", а своей целью объявляют "смену коррумпированного режима в России и построение системы, основанной на демократии и правах человека".

Представители движения участвуют во всех оппозиционных митингах, пикетах и акциях, которые проводятся в Санкт-Петербурге, а также организовывают свои. Одна из последних акций "Весны" – "прощание с Конституцией" в знак несогласия с предложением Владимира Путина изменить основной закон страны.