В Пассау состоялся показ фильма Мелани Бачиной "Аномалия"

В германском Университете Пассау в четверг состоялся показ документального фильма журналистки Радио Свобода Мелани Бачиной "Аномалия. История одной независимой телекомпании".

Фильм был показан в рамках университетской программы PerspektiveOsteuropa, посвящённой странам Восточной Европы. После показа состоялась дискуссия с участием Мелани Бачиной - режиссёра и продюсера фильма, в прошлом продюсера вечерних новостей и ведущей информационной программы ТВ-2.

"Аномалия" повествует о судьбе томской телекомпании ТВ-2 - одной из немногих независимых региональных телекомпаний России. "Томская медийная аномалия" – называли когда-то ТВ-2. Телекомпания неоднократно была лауреатом премии ТЭФИ.

""Аномалия" – это не только и не столько история телекомпании ТВ-2. Это история времени, в котором независимые медиа в России появились, расцвели и были уничтожены" - так рассказывают о фильме его создатели. Телекомпания была закрыта в 2015 году, просуществовав более 20 лет. Решение закрыть небольшую региональную компанию принималось на самом высоком уровне в Москве - убеждены бывшие сотрудники ТВ-2 - и мотивы этого решения были политическими.

Фильм рассказывают историю томской телекомпании и её закрытия, против которого в городе протестовали тысячи людей.