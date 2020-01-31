В Керчи уволились чиновницы, подарившие блокадникам батон хлеба

В аннексированном Россией Крыму глава городского совета Керчи, член партии "Единая Россия" Мая Хужина и её заместитель Лариса Щербула написали заявления об увольнении по собственному желанию на фоне скандала, который произошёл после их встречи с ветеранами. Об этом написал в твиттере заместитель секретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн.

27 января – в день 76-й годовщины прорыва блокады Ленинграда - чиновницы торжественно вручили пережившим её ветеранам по батону белого хлеба. Фотографии со встречи Хужина выложила на своей странице в фейсбуке. Позже, в ответ на критические комментарии пользователей, Хужина заявила, что блокадники "не нуждаются в подарках – им нужно человеческое общение, доброта и уважение", а затем удалила свой пост.

Глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксёнов назвал действия Хужиной и её подчиненных издевательством над ветеранами. Он предложил провести служебное расследование в отношении всех, кто принимал участие в мероприятии, лишить их депутатских мандатов и исключить из партии.

По данным российской администрации Керчи, в городе проживают 11 человек, переживших в годы Второй мировой войны блокаду Ленинграда.