На иркутского правозащитника завели уголовное дело об экстремизме

В Иркутске на представителя правозащитного фонда "Общественный вердикт" Святослава Хроменкова, известного в регионе защитника пострадавших от пыток и истязаний полицейскими, завели уголовное дело об экстремизме. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщил сам правозащитник. Факт уголовного преследования Хроменкова подтвердил сотрудник МВД области, попросивший сохранить анонимность.

По словам Хроменкова, ему сообщили, что якобы у него нашли экстремистскую литературу. Он не исключил, что её могли подбросить во время обыска от 12 декабря.

Ранее сообщалось, что правозащитнику грозит уголовное преследование, если он вернётся в Россию. В декабре после обысков Хроменков решил не возвращаться в Иркутск из Болгарии, куда уезжал на международную конференцию.

В декабре у правозащитника прошли сразу два обыска за неделю в рамках другого уголовного дела. Статус Хроменкова в нём официально не подтвержден, предположительно, в мошенничестве подозревается адвокат по фамилии Носков. В тот момент Хроменков находился не в России и принял решение не возвращаться до тех пор, "пока власти не обеспечат тщательное объективное расследование" допущенных в ходе обысков нарушений. В частности, следователи отказывались допустить в квартиру адвоката и угрожали матери Хроменкова уголовным делом. Никаких протоколов об изъятии денег и вещей полицейские не предоставили.

По мнению правозащитников, эти "следственные действия" велись из-за того, что ранее Хроменкову удалось добиться передачи дела о пытках местной жительницы в полиции в региональный Следственный комитет.

В пресс-службе МВД по Иркутской области на просьбу редакции прокомментировать информацию об уголовном преследовании Святослава Хроменкова по статье об экстремизме не ответили.