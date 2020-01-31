Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан обратилась к Путину

Обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, бывший член правления "Интер РАО" Карина Цуркан во ходе интервью РБК обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой провести независимое расследование её дела и дать ей возможность доказать свою невиновность.

По словам Цуркан, секретное дело, закрываемое со всех сторон, лишает её этой возможности. Кроме того, доказательства сфальсифицировали определенные лица, которые присутствуют в материалах дела. Поэтому она добивается независимого расследования со стороны тех, кто не участвовал в её уголовном преследовании, сказала Цуркан в интервью РБК .

Карина Цуркан – бывший топ-менеджер "Интер РАО". Её арестовали в июне 2018 года. По версии следствия, в сентябре 2015 года Цуркан передала молдавским спецслужбам электронную версию некоего документа Минэнерго. Эксперты в декабре 2016 года пришли к выводу о том, что информация в документе составляла гостайну. Цуркан вины не признаёт. Она и её адвокаты заявляли, что материалы о связи бывшего топ-менеджера с молдавской разведкой были подделаны.

Уголовное дело Цуркан имеет гриф "совершенно секретно". В середине января она вышла из СИЗО, после того как ей изменили меру пресечения на запрет определённых действий.​