Поставки смартфонов из Китая в Россию отложили из-за коронавируса

Китайские производители смартфонов и американская Apple, чье производство находится к Китае, начали переносить сроки поставок оборудования в Россию до 10 февраля. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Один из собеседников издания рассказал, что в письмах партнерам компании объясняют перенос поставок тем, что в Китае продлили новогодние каникулы из-за вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. В сложившейся ситуации компании экстренно переключаются на схемы поставок из других регионов Азии, уточнил источник.

В пресс-службе Vivo "Коммерсанту" подтвердили данные о переносе поставок. Представители Huawei, Lenovo и Apple не комментируют информацию.

Российские ритейлеры пока не ожидают дефицита смартфонов, так как в декабре обычно увеличивают объем заказов — с учетом новогодних каникул в Китае. Негативные последствия возможны, если задержка продлится больше месяца-полутора. В этом случае цены на смартфоны вырастут на 10-15 процентов к концу февраля, а к середине марта начнут заканчиваться актуальные товары, считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, рост цен повлечет за собой падение спроса.

Каждый второй смартфон, приобретенный в России в прошлом году – китайский, отмечает "Коммерсантъ" . Huawei и Honor занимают треть российского рынка смартфонов, объем которого в прошлом году составил 495 миллиардов рублей.