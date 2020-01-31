Помпео встретился с Зеленским и Пристайко в Киеве

Госсекретарь США провёл в Киеве переговоры с президентом Украины. Майк Помпео и Владимир Зеленский общались больше часа. После беседы они выступили на совместной пресс-конференции. Госсекретарь заявил, что Вашингтон продолжит оказывать Украине поддержку в борьбе с российской агрессией, а также в стремлении восстановить территориальную целостность страны. Вашингтон никогда не признает аннексию Крыма, добавил Помпео.

Владимир Зеленский, в свою очередь, предложил назначить в Госдепартаменте специального представителя, который будет отвечать за урегулирование конфликта в Донбассе и возвращении аннексированного Крыма в состав Украины.

Перед началом переговоров с Зеленским госсекретарь встретился с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко. Помпео заверил, что Вашингтон продолжит оказывать Киеву поддержку в борьбе с российской агрессией, а также в стремлении восстановить территориальную целостность страны. После переговоров Пристайко и Помпео направились к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину" и возложили цветы.

Помпео прибыл с официальным визитом на Украину минувшей ночью. Его визит продлится до 1 февраля.