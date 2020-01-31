Казаки в Петербурге дали грамоту депутату "за победу над навальнистами"

Казачье общество Ладожская гвардия вручила депутату совета Лиговка-Ямская в Санкт-Петербурге Ольге Гнатюк грамоту "за победу над навальнистами". Фотография грамоты размешена в группе муниципального образования.

Как рассказал редакции Север.Реалии руководитель аппарата Виктор Перов, грамоту вручили за поддержку власти. По его словам, Гнатюк "помогает бороться за светлое будущее жителей" и выступает "против тех политических тенденций, которые высказывают навальнисты". Получить комментарий депутата не удалось.

Гнатюк в совете представляет партию "Единая Россия". На ее странице на сайте муниципалитета написано, что она — коренная петербурженка, работала в коммерческих структурах, а сейчас — заместитель руководителя по общим вопросам фонда "Войтановский".