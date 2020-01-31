Палестинцы протестуют против "сделки века" Трампа

На Западном берегу реки Иордан началась акция протеста палестинцев. Они выступают против плана президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Поступают сообщения о столкновениях демонстрантов с израильскими солдатами и полицейскими. На видеокадрах информационных агентств видно, как протестующие жгут автомобильные покрышки и кидают камни в израильтян. Палестинские медики говорят о нескольких десятках пострадавших. Есть задержанные, однако точное их число не сообщается.

План Трампа по урегулированию ближневосточного кризиса предусматривает создание независимого палестинского государства. Согласно плану, Израилю отходят ключевые районы Западного берега реки Иордан. Израиль поддерживает предложение Трампа по ключевым спорным вопросам, включая границы, статус Иерусалима и еврейских поселений. Президент США назвал своё предложение "сделкой века". При этом глава Палестинской автономии Махмуд Аббас и движение ХАМАС план Трампа отвергли. На фоне этих сообщений в регионе вновь вспыхнули протесты.

31 января нанес авиаудары по объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа. В израильской армии заявили, что это ответ на действия палестинской стороны. Накануне из сектора Газа в сторону Израиля были выпущены воздушные шары со взрывчаткой и три ракеты. Часть из них перехватила система противовоздушной обороны "Железный купол". Один из воздушных шаров приземлился неподалёку от Центра ядерных исследований. Устройство не было замечено системами ПВО, но его заряд не взорвался. О пострадавших не сообщается.

Палестинские СМИ сообщают, что израильский беспилотник запустил от двух до десяти ракет по объектам на юге Газы и обстрелял территорию возле аэропорта. Никто не пострадал.

30 января израильская армия и полиция были приведены в состояние повышенной боевой готовности – прежде всего в районе мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Сотни верующих мусульман прибыли туда на пятничную молитву. Как сообщает агентство WAFA, израильские полицейские обстреляли собравшихся резиновыми пулями. По данным палестинских медиков, травмы получили не менее 10 человек.