В Москве арестован замначальника управления угрозыска МВД

Пресненский суд Москвы в пятницу отправил на 2 месяца в СИЗО высокопоставленного полицейского Евгения Кузина. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере - сообщают агентства со ссылкой на пресс-службу суда. По данным издания Baza, речь идёт о взятке от криминального авторитета, так называемого вора в законе.

Кузин занимает должность заместителя начальника управления по раскрытию и сопровождению резонансных преступлений Главного управления уголовного розыска МВД России. По данным следствия, через своего знакомого он получил более 300 тысяч долларов (Baza называет сумму 25 миллионов рублей) за непривлечение некоего жителя Москвы к уголовной ответственности.

Знакомый Кузина, о котором идёт речь - Игорь Фролов, ныне пенсионер, в прошлом, по данным ряда СМИ, сотрудник ФСБ. Он также арестован по обвинению в посредничестве во взятке в особо крупном размере.