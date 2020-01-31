Верховный суд РФ отказался отменять приговор Котову

Верховный суд России не стал отменять приговор активисту Константину Котову, осуждённого на четыре года колонии - за повторное участие в несанкционированных митингах. Глава проекта "Апология протеста" Алексей Глухов в интервью изданию "МБХ Медиа" назвал бюрократическим крючкотворством отклонение Верховным судом определения Конституционного суда.

Несмотря на то, что Конституционный суд обязал суды общей юрисдикции пересмотреть дело Котова, он вынес это решение в виде определения. А определение, не является формально вновь открывшимся обстоятельством по делу, - объяснил Глухов.

Мария Эйсмонт, адвокат Константина Котова, считает, что Верховный суд отказался пересмотреть приговор в связи с тем, что Конституционный суд в своём определении не признал 212-ю статью противоречащей Конституции. Эйсмонт заявила о подаче защитой кассационной жалобы.

25 января стало известно, что президент Владимир Путин поручил проверить приговор Константину Котову и при необходимости принять меры прокурорского реагирования.

Константин Котов был задержан 12 августа 2019 года. В сентябре его приговорили к четырем годам колонии общего режима. Ранее, в мае, Котов отбыл пять суток административного ареста за акцию в поддержку фигурантов дела "Нового величия", в июне - оштрафован на 15 тысяч рублей из-за митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова. Котова задерживали также 10 августа у здания администрации президента РФ.

Статья о неоднократном нарушении порядка организации и проведения общественных мероприятий появилась в Уголовном кодексе России в 2014 году. Первым по ней был осуждён активист Ильдар Дадин.

В январе 2017 года после заседания Конституционного суда РФ по жалобе Ильдара Дадина на неконституционность статьи 212.1 УК РФ, стало известно, что Верховный Суд РФ пересмотрит приговор.