Майк Помпео в Киеве: США не отказываются от поддержки Украины

Госсекретарь США Майк Помпео завершает свой двухдневный визит в Киев, где он провёл переговоры с украинскими руководителями и встретился с предстоятелем Православной церкви Украины, митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием.



Помпео возложил цветы к мемориалу «Стена памяти погибших за Украину» у Михайловского златоверхого монастыря.

Украинская столица для главного американского дипломата стала первой остановкой в турне по Восточной Европе и Средней Азии. После Украины Помпео отправится в Белоруссию, затем в Казахстан и Узбекистан.

Майк Помпео – первый член команды американского президента Дональда Трампа, который прибыл в Киев после разгоревшегося скандала в Вашингтоне в сентябре прошлого года. Причиной скандала, стала информация о давлении, которое Трамп якобы пытался оказать на президента Украины Владимира Зеленского во время июльского телефонного разговора. Речь идёт о требовании возобновить расследование в отношении украинской компании Burisma, где работал сын Джо Байдена, политического оппонента Трампа, в обмен на оказание военной и финансовой помощи Украине. Сын Байдена Хантер входил в

совет директоров Burisma в течение почти пяти лет, до апреля 2019-го.

Критики американского президента утверждают, что Трамп превысил полномочия, пытаясь получить компромат на своего вероятного конкурента на предстоящих президентских выборах. Эта история стала поводом для запуска в США процедуры импичмента президента. В декабре минувшего года контролируемая демократами Палата представителей Конгресса проголосовала за отстранение Трампа от должности. Теперь вопрос импичмента рассматривается в Сенате – верхней палате Конгресса США.

Отвечая в Киеве на вопросы журналистов на совместном брифинге с Помпео, Зеленский заявил, что не согласен с тем, что ситуация с импичментом Трампу испортила украинско-американские отношения.

«Мне кажется, честно говоря, что наоборот. Между нашими странами очень хорошие отношения. Соединенные Штаты действительно нас поддерживают и защищают. Я не уверен, что на эти теплые отношения как-то повлиял вопрос с импичментом. США – наш стратегический партнер, мы заинтересованы в американских инвестициях в украинскую экономику. Для нас важны новые рабочие места и увеличение социальной поддержки нашего населения», – подчеркнул президент Украины.

Государственный секретарь США, как считают некоторые эксперты, мог пытаться договориться с Зеленским о том, чтобы тот выступил с очередным заявлением в защиту президента США в преддверии, возможно, окончательного рассмотрения вопроса об импичменте в Сенате.

"Помпео приехал в Украину не для этого, - считает политолог Владимир Фесенко. - Он будет посещать Минск, в Астану собирается (недавно столица Казахстана переименована в Нур-Султан. - Ред.). Это плановый визит, и абсолютно точно, что он приезжал не для этой цели. Попутно, конечно, он мог попросить Зеленского об этом, но думаю, что просить об этом Майк Помпео может только без свидетелей. А все, кто участвуют в организации таких встреч, прекрасно знают, что они проходят с участием группы лиц, включая и представителей посольства США в Киеве. И вряд ли во время беседы с участием дипломатов американского посольства господин Помпео мог говорить о подобных просьбах», – считает политолог Владимир Фесенко.

Фоном визита Майка Помпео стал его недавний скандал после интервью журналистке Национального общественного радио (NPR) Луиз Келли из-за вопросов об Украине. Журналистка утверждает, что Помпео общался с ней на повышенных тонах, использовал нецензурную лексику и спрашивал: «Вы думаете, американцам не безразлична Украина?». Сам госсекретарь обвинил Луиз Келли во лжи, а члены Комитета по международным отношениям Сената Конгресса США выразили «обеспокоенность и тревогу» относительно слов Помпео, сказанных в адрес журналистки.

В украинской столице Майк Помпео заверил украинскую сторону в поддержке со стороны Вашингтона стремления Киева добиться "прекращения агрессии России и восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины в полном объёме». Подтверждением тому стало, по словам госсекратаря США, введение Соединенными Штатами 29 января пакета дополнительных антироссийских санкций.



Помпео также заявил, что США по-прежнему поддерживают Украину и в её стремлении вступить в НАТО.



Зеленский выразил надежду, что США будут активнее вовлечены в процессы мирного урегулирования конфликта в Донбассе и прекращения оккупации Крыма после назначения в Госдепе США специального должностного лица по этим вопросам.

Владимир Зеленский на брифинге сообщил журналистам, что Украина готова расширять отношения с США в сфере обороны и безопасности, и в этом контексте рассматривает возможности закупки новых вооружений. В течение двух последних лет Киев получил от США противотанковые ракетные комплексы Javelin и в этом году хотел бы получить комплексы противовоздушной обороны.

Известно, что США начнут финансирование утвержденной ранее в бюджете 2020 года военной помощи Украине уже в феврале, причем основной акцент будет сделан на усилении Военно-морских сил Украины. В 2020-м США передадут Киеву еще три патрульных катера типа «Айленд» («Island») в дополнение к уже переданным и принятым в 2019 году в состав национальных Военно-морских сил американским катерам, получившим названия «Старобельск» и «Славянск». Общая сумма помощи Соединенных Штатов Украине в этом году составит почти 700 миллионов долларов. Из них, как сообщил в интервью «Голосу Америки» посол Украины в США Владимир Ельченко, почти 400 миллионов долларов будут направлены на потребности украинской армии.

Какие выводы можно сделать после визита в украинскую столицу американского госсекретаря Пайка Помпео? Почему отношения Киева и Вашингтона фактически поставлены на паузу? И когда может состояться первый официальный визит в США шестого президента Украины? Слово – директору центра «Нова Європа» Алене Гетьманчук:

— Существует, действительно, стратегическое партнерство между Украиной и США. Но есть ряд вопросов, которые требуют безотлагательного решения, не дожидаясь, когда завершатся история с импичментом и президентские выборы в Соединенных Штатах. Я не согласна с президентом Зеленским, который сказал, что процесс импичмента не повлиял на двусторонние отношения. Думаю, что повлиял, и повлиял, к сожалению, не положительным образом. Украина стала достаточно токсичной в Вашингтоне. В настоящее время нет новых инициатив относительно того, как дальше развивать отношения и как решать актуальные вопросы независимо от того, кто будет следующим американским президентом и какая будет новая администрация у власти – республиканская или демократическая. Кроме того, это и вопросы, связанные с улучшением инвестиционного климата в Украине, проблемы, касающиеся соблюдения интеллектуальной собственности в нашей стране и американских пошлин, введенных на украинскую продукцию. И вместо того, чтобы решать эти вопросы, все внимание приковано к импичменту.

— В минувшем году так и не состоялся планировавшийся официальный визит Владимира Зеленского в Вашингтон. После встречи с Помпео украинский президент сказал, что готов отправиться с визитом в США хоть завтра, если у него будет пакет важных для Украины договоренностей, которые он сможет подписать в американской столице. Как Вы думаете, состоится ли этот визит после переговоров в Киеве Майка Помпео?

— Мы сегодня находимся в парадоксальной ситуации, когда в визите Зеленского в Белый дом больше заинтересован Дональд Трамп, чем украинская сторона, а не наоборот, как это было раньше. Думаю, что в Киеве прекрасно понимают, для чего нужен визит в США Зеленского. Сам украинский президент после переговоров с Помпео всячески пытался показать, что визит для него не является самоцелью. Он не хочет ехать в Вашингтон ради совместного фото, как это было принято часто в украино-американских отношениях, когда существовала своеобразная дипломатия символов. Зеленский хочет получить от визита результат в виде подписанных соглашений. Понятно, что сегодня, накануне старта президентской кампании в США, договориться о таких соглашениях сложно. Полагаю, что, возможно, с американской стороны есть желание, чтобы этот визит состоялся как можно быстрее. В то же время в Киеве не хотят, чтобы визит Зеленского в США превратился в элемент предвыборной кампании кандидата в президенты Дональда Трампа. Позиция украинской стороны сейчас заключается в том, чтобы максимально дистанцироваться от какого-либо втягивания Украины в предвыборную президентскую кампанию в США. Потому что двухпартийная поддержка – демократов и республиканцев – по-прежнему является критически важной для Украины, – констатирует директор центра «Нова Європа» Алена Гетьманчук.