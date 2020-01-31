Великобритания покинула Европейский Союз.

Брекзит, за который летом 2016 года проголосовало большинство участников референдума в Британии, стал реальностью в 23 часа по Гринвичу 31 января 2020 года (в Москве - 2 часа ночи 1 февраля).

Великобритания стала первым государством в истории, покинувшим Евросоюз. Это объединение теперь насчитывает 27 стран, а не 28.

Лидеры Британии и ЕС о Брекзите

Общественное мнение в Британии по-прежнему разделено по вопросу о Брекзите. В Лондоне и других городах в пятницу прошли публичные мероприятия, на которых сторонники выхода из ЕС выражали радость, а противники - разочарование в связи с Брекзитом.

Премьер-министр Борис Джонсон назвал сегодняшний день "началом новой эры" и пообещал объединить нацию, отметив, что свершившийся факт выхода Британии из ЕС должен подвести черту под многочисленными спорами.

Руководство Евросоюза в пятницу заявило, что будет стремиться найти новые пути сотрудничества с Британией "как с союзником, партнёром и другом". Президент Франции Эммануэдь Макрон назвал 31 января грустным днём, отметив, что Брекзит должен стать важным сигналом для Евросоюза, который, по его мнению, должен провести реформы, чтобы сохранить единство. Грустным днём назвали день Брекзита и бывшие премьеры Британии Дэвид Кэмерон и Тони Блэр, отметив, что теперь надо смириться со случившимся и думать о будущем. Госсекретарь США Майк Помпео, в свою очередь, заявил, что Брекзит стал отражением желания британцев самостоятельно принимать решения, и пожелал им удачи.

Прошлое и будущее Брекзита