Помпео встретился в Минске с Лукашенко

Госсекретарь США Майк Помпео в субботу прибыл в Минск, где встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Это первый в истории визит главы внешнеполитического ведомства США в Белоруссию. Он происходит на фоне обострения отношений между Минском и Москвой из-за разногласий по вопросу интеграции, а также споров о ценах на энергоносители.
На встрече с Лукашенко Помпео заявил, что США поддерживают суверенитет и независимость Белоруссии. Он подчеркнул, что понимает, что у Белоруссии и России - долгая история соседских отношений. "Но мы не говорим о выборе между нами и ими (США и Россией). Мы говорим о дипломатических отношениях", - сказал госсекретарь. По словам Помпео, в ближайшее время - после долгого перерыва - США направят в Минск своего посла.
Помпео подчеркнул, что для Соединённых Штатов важна тема прав человека. Не исключено, что он встретится с представителями белорусской оппозиции.
Лукашенко в свою очередь поблагодарил Помпео за приезд, возложив вину за "недопонимания" в двусторонних отношениях на прежнюю администрацию США и отметив, что белорусские спецслужбы сотрудничают с американскими, напомнив о прежнем месте работы Помпео на должности директора ЦРУ. Лукашенко также сказал, что США и Белоруссию объединяет совместная борьба с нацизмом. Госсекретарь поблагодарил Белоруссию за вклад в борьбу с терроризмом.
По словам президента Белоруссии, "враги" перед визитом Помпео публиковали провокационные материалы и "юродствовали". Что за враги - Лукашенко не пояснил. Визит госсекретаря критиковал ряд российских СМИ.
- В Минск глава Госдепартамента прибыл из Киева. Помпео заверил власти Украины в поддержке независимости и территориальной целостности страны и сказал, что США продолжат оказывать Украине помощь и продолжат санкционную политику в отношении России в связи с аннексией Крыма.
- Накануне стало известно, что США - вопреки первоначальным планам - не стали вводить дополнительные ограничения на въезд граждан Белоруссии в страну. В списке остались только шесть стран, включая Киргизию, а Белоруссия из него выпала.
- В США по-прежнему действуют персональные санкции против ряда граждан Белоруссии, включая Лукашенко, в связи с нарушениями прав человека в стране. Отношения между двумя странами в последние годы, однако, улучшаются.
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