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В Петербурге задержали участников акции против поправок к Конституции

Петербург, Конституция, пикет

В Петербурге полиция задерживает участников акции против внесения поправок в Конституцию России.

По сообщению "Медиазоны", задержаны четыре человека.​

Организаторы акции на Сенатской площади — движение "Бессрочный протест" — назвали акцию народным сходом в защиту основ конституционного строя. Люди стояли с плакатами в очереди на проведение одиночных пикетов. Всего в акции приняли участие 50 человек - сообщает Север.Реалии.​

Пикеты против поправок прошли также в Новосибирске.

  • О плане изменить Конституцию России Владимир Путин заявил 15 января в послании Федеральному собранию. Президент предложил установить приоритет российской Конституции над международным законодательством и закрепить в ней статус и роль возрожденного им Госсовета.
  • Оппозиция опасается, что Путин объявил об этой мере для того, чтобы в 2024 году, когда истечет срок его президентских полномочий, возглавить Госсовет и, таким образом, остаться у власти. Ряд общественных деятелей и политиков призвал начать кампанию против поправок. Ожидается, что протесту против изменений в Конституции будет посвящён марш памяти Бориса Немцова в Москве 29 февраля.
  • Путин назначил рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию, в которую вошли 75 человек. Они уже предложили ввести в основной закон страны больше ста новых пунктов.​ Законопроект о поправках в Конституцию единогласно приняла в первом чтении Государственная дума России. Второе чтение назначено на 11 февраля, однако не исключен его перенос на более поздний срок.

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