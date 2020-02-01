В Петербурге задержали участников акции против поправок к Конституции

В Петербурге полиция задерживает участников акции против внесения поправок в Конституцию России.

По сообщению "Медиазоны", задержаны четыре человека.​

Организаторы акции на Сенатской площади — движение "Бессрочный протест" — назвали акцию народным сходом в защиту основ конституционного строя. Люди стояли с плакатами в очереди на проведение одиночных пикетов. Всего в акции приняли участие 50 человек - сообщает Север.Реалии.​

Пикеты против поправок прошли также в Новосибирске.