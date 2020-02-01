Компания Airbus пыталась получить контракты за взятку в $50 млн.

Малайзийское агентство по борьбе с коррупцией расследует информацию, полученную от британского антикоррупционного бюро, о том, что компания Airbus дала взятку за получение крупного заказа. Речь идёт о 50 миллионах долларов за контракт на строительство самолётов для крупнейшей азиатской бюджетной авиакомпании "ЭйрЭйша". Авиаперевозчик базируется в Малайзии.

Британское бюро (SFO) заявило в пятницу, что Airbus не сумел предотвратить действия своих ассоциированных сотрудников, давших взятку представителям руководства AirAsia Group и её подразделению AirAsia X.

Компани AirAsia заявила, что никогда не заключала контракты на основе "спонсорства со стороны Airbus и выразила готовностью "полностью сотрудничать" с Малайзийской антикоррупционной комиссией.

Многонациональная европейская корпорация Airbus отказалась комментировать появившиеся сообщения о причастности к коррупции.

В пятницу, 31 января, Airbus согласилась на выплату рекордной суммы в 4 миллиарда долларов для урегулирования спора с Францией, Британий и США. Следователи установили, что Airbus давала взятки государственных чиновникам и скрывала выплаты под видом "глобальной коррупции". Соглашение с Францией, Британией и США позволило компании Airbus избежать уголовного расследования, которое привело бы к срыву сделок в США и ЕС.