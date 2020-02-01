"Грани времени" с Мумином Шакировым. Вас знают уже в лицо!

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В Мосгордуме после каникул началась весенняя сессия.

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Добрый вечер! Меня зовут Мумин Шакиров. В эфире программа "Грани времени". Мы подводим итоги прошедшей недели. Она была волнующей и драматичной. Поехали!

Сегодня наш собеседник – публицист Станислав Белковский. С ним мы и обсудим все наши сюжеты.

Московская Дума – место для дискуссий

Мумин Шакиров: В Мосгордуме после каникул началась весенняя сессия. За первые три месяца работы новый состав столичного парламента, куда после летних массовых протестов и "умного голосования" Алексея Навального прошло в три раза больше депутатов от оппозиции, уже побил все рекорды как по длительности заседаний, так и по числу выступлений депутатов. Но что еще поменялось в Мосгордуме за первые 100 дней работы? Стал ли городской парламент "местом для дискуссий" или так и остался самым бесправным в России, выяснял наш коллега Иван Воронин.

Екатерина Енгалычева: В Мосгордуму вернулась политика, дискуссия. Впервые идет настоящий диалог.

Максим Круглов: Мосгордума стала интереснее. Она стала более или менее похожа на парламент с оппозицией, с конкурирующими мнениями. И большое число жителей Москвы все-таки стало представлено в городском парламенте.

Корреспондент: Подводя итоги осенней сессии Мосгордумы, 26 декабря спикер парламента Алексей Шапошников отметил возросший уровень политических дискуссий. И неудивительно. Буквально накануне треть депутатов покинула зал заседаний, протестуя против действий Шапошникова.

Алексей Шапошников: Переходим к повестке дня внеочередного заседания. Вопрос номер один – проект...

Михаил Тимонов: Те, кто испытывает хоть малейшее уважение к себе, покинуть этот цирк немедленно!

Корреспондент: Покинул зал и член фракции "Справедливая Россия" Михаил Тимонов. Выступления коллег он продолжил обращением в Госдуму и попросил нижнюю палату, где, по его словам, хотя бы внешние нормы парламентаризма больше соблюдаются, обратить внимание на пока неконструктивный диалог в Мосгордуме. Обращение поддержали главы фракций КПРФ и "Яблока".

Михаил Тимонов: Имитационная политика свое отжила, потому что она не дает обратной связи. Точка. Пришло время реальной политики.

Екатерина Енгалычева: Хамство провластного большинства достигло невероятнейшего уровня.

Корреспондент: Путь в городскую Думу для члена фракции КПРФ Екатерины Енгалычевой начался с районных протестов, когда в ближайшем дворе на месте, отведенном под детский сад, внезапно началась коммерческая стройка многоэтажки. Здесь и выяснилось, что диалога у жителей с властями нет, а локальные проблемы некому было поднять.

Екатерина Енгалычева: Неважно, какая бы ни была проблема внизу, они нас с вами не слышат вообще.

Корреспондент: Обращение Тимонова в Госдуму о диалоге с оппозицией поддержал глава фракции "Яблока" Максим Круглов. При выборах спикера парламента в сентябре, впрочем, Круглов и его коллеги по "Яблоку" вообще не участвовали и не стали поддерживать оппонента Шапошникова – члена КПРФ Елену Шувалову. Круглов заявил, что причины в идеологических разногласиях, уточняя, что их поддержка не решила бы исход голосования. Большинство по-прежнему за "Единой Россией", хотя ни один член правящей партии не выдвигался на выборы от ее имени.

Максим Круглов: Празднование для рождения Сталина регулярное, цветы на его могилу со стороны Коммунистической партии Российской Федерации показывают власти то, что сталинская политика до сих пор востребована обществом. На наш взгляд, это та же дорога к политзаключенным и та же поддержка этого курса.

Корреспондент: Сама тема политзаключенных с первого же заседания стабильно поднималась в стенах городского парламента усилиями оппозиционных депутатов. В том числе во время отчета мэра Москвы Сергея Собянина. Член фракции "Яблоко" Дарья Беседина спросила градоначальника об ответственности за участников "московского дела", осужденных после летних протестов, которые мэр окрестил "массовыми беспорядками". Несогласованный с органами исполнительной власти вопрос пришлось задавать вне повестки и без микрофона. Собянин переложил ответственность на инициаторов акций.

Сергей Собянин: Они пришли на легальный митинг. Говорят: "Давайте теперь штурмовать мэрию". Нет такой страны, нет такого города в мире, в котором было бы разрешено перекрывать улицы, тротуары, блокировать органы государственной власти. Если такая страна есть, то я гарантирую вам, что такая страна развалится.

Корреспондент: Инициаторов же, помимо административных арестов, завалили еще и исками на миллионы рублей. Госпредприятия, автодороги и метрополитен, московская полиция и даже ресторан "Армения" якобы понесли убытки после летних протестных акций.

Михаил Тимонов: Нормально ведущие себя граждане не должны становиться предметом запугивания и государственного терроризма.

Корреспондент: Михаил Тимонов рассказывает, что был на всех летних протестных шествиях и митингах и не считает их массовыми беспорядками. Потому регулярно участвует в еженедельных метропикетах, где активисты рассказывают прохожим о "московском деле" у станций метро. Выступал поручителем в суде у нескольких участников дела, как и Максим Круглов.

Максим Круглов: То, что на трибуне городского парламента тоже постоянно звучали об этом и вопросы, и выступления. Это было в повестке дня парламента. Поэтому, конечно, такое общественное давление как на улицах, так и с трибуны парламента и привело к тому, что многих ребят все-таки выпустили. Но, к сожалению, не всех.

Корреспондент: Пожалуй, ключевым моментом работы нового созыва Мосгордумы стало осеннее обсуждение бюджета. Уже давно привычный ритуал, при котором Мосгордума почти беспрекословно принимает предложения правительства, не состоялся. Депутаты потребовали широкого общественного обсуждения. Новый проект бюджета с доходами без малого в два триллиона 800 миллиардов рублей в правительстве назвали "самым социально ориентированным". После публичных слушаний, на которых зал попытались забить массовкой из бюджетников, подавляющее большинство депутатов поддержало проект. Внутри фракций единогласно проголосовали только "единороссы".

Экономист Михаил Тимонов оказался единственным главой фракции, проголосовавшим против. Это стоило ему должности. Решение коллег по фракции он оспаривает сейчас в суде. Тимонов счел бюджет непрозрачным. Выяснил, например, что 300 миллионов рублей на работы в национальном парке "Лосиный остров" выделены по программе здравоохранения, и предложил отправить проект на доработку.

Михаил Тимонов: При этом был крик с места кого-то из коллег о том, что нет такой формулировки. Ведь они настолько присиделись, что вообще забыли о том, что есть формулировка – "отправить бюджет на доработку". У нас есть деньги, ребята, а на что нам надо их тратить? Вы уверены, что нам до зарезу необходимо каждый год перекладывать один и тот же бордюр? Или асфальт, или плитку в одном и том же месте.

Обновленная на две трети Дума – это уже само по себе отражение запроса на перемены

Корреспондент: С ним солидарна Екатерина Енгалычева. По ее словам, бюджет скорректировали лишь на три десятых процента.

Екатерина Енгалычева: Огромные суммы уходят в неизвестном направлении строительным, коммунальным и прочим-прочим олигархам. Корректировка фактически минимальная. Как можно принимать такой бюджет?!..

Корреспондент: Максим Круглов воздержался от голосования.

Максим Круглов: Целый ряд поправок был принят. Но при этом в целом бюджет, конечно, поддерживать невозможно, потому что огромное количество очень странных трат.

Корреспондент: Екатерина Енгалычева рассказывает, что и такое минимальное изменение депутаты-старожилы назвали беспрецедентным. Оппозиция готова пойти дальше. Максим Круглов подготовил законопроект, дающий парламенту возможность контроля над исполнительной властью, согласовывать назначения членов правительства Москвы и их отставки, право выслушивать их отчеты, выражать недоверие. Почти по аналогии с тем, что предложил президент Путин на федеральном уровне. Михаил Тимонов заявил о поддержке проекта.

Обновленная на две трети Дума – это уже само по себе отражение запроса на перемены, считают депутаты.

Михаил Тимонов: Это все-таки не протест ради протеста. Это протест ради того, чтобы Москва, да и Россия стали жить немножко умнее, честнее и лучше.

Корреспондент: С крылатым и лаконичным "не место для дискуссий" в Мосгордуме теперь готовы спорить и члены правящей партии. Парламент заговорил, побив собственный рекорд по продолжительности заседаний. И теперь рискует остаться тем самым местом для дискуссий.

Мумин Шакиров: Скажите, Станислав, сломают оппозиционеров или нет? Несколько недель назад я делал сюжет про Евгения Ступина, который отказался от служебной машины Audi A6. И он мне рассказывал, что с отдельными оппозиционерами работают: предлагают социальные льготы, дополнительные пакеты, льготную ипотеку и суммы за лояльность. Некоторые на это клюют, некоторые попадаются, как Ступин сказал мне. Он не назвал фамилии, потому что не хотел говорить об этом заранее – пока не будет реальных доказательств. Сломают или нет?

Станислав Белковский: Как в известном анекдоте: "Будут ли при коммунизме деньги? У кого-то будут, а у кого-то и нет". Кого-то сломают, а кого-то и нет. Это зависит от мотивации человека ломаемого. Если человек идет во власть, чтобы разменять ее на финансовые ресурсы, да, конечно. И ломать не придется. Это называется "подкуп". И Владимир Владимирович Путин гордится тем (и может быть, с определенной точки зрения – правильно), что при его правлении расстреливать парламент не пришлось ни разу, как при Борисе Николаевиче Ельцине, всех купили. Но если человек идет в оппозиционную политику, если его личные амбиции лежат именно в политической сфере, то не сломают. Ясно, что Алексей Анатольевич Навальный мог "продаться" миллион раз. И если этого не случилось, значит, тот набор целей, который он перед собой ставит, не укладывается в то, чтобы разменять политическую репутацию на деньги. Это вопрос личный, вопрос психологический. Нет никакого единого рецепта и ответа на вопрос: точно сломают или точно не сломают?

Но в разных ситуациях жизненных подход меняется. Вспомним, что в конце 80-х годов многие депутаты-коммунисты неожиданно становились демократами, потому что они понимали, что ветер истории дует в эти паруса. Так будет и здесь. Пока власть кажется незыблемой, уровень конформизма будет больше, а если власть начнет шататься в каких-то вопросах, уровень конформизма снизится.

Мумин Шакиров: Никого ни в чем не подозревая, хочу вернуться к той реплике, что Путин сказал: "При моем правлении парламент не расстреливали". Вы, наверное, сделали мостик в 93-й год, когда это произошло.

Станислав Белковский: Да, конечно.

Мумин Шакиров: Но тогда казна была пустая.

Станислав Белковский: Казна никогда не пустая. Россия – очень богатая страна. И на то, чтобы дать взятку депутату... Тем более что и масштабы бедствия в те годы... скажем, то, за что сегодня надо платить десятки миллионов долларов, тогда можно было обойтись сотнями тысяч. Нет, деньги всегда были. Просто тогда не было готовности идти на определенные компромиссы ни с одной из сторон. А при Путине выяснилось, что коррупция является мощнейшим социальным демпфером. Она - не только зло, но и добро, потому что она позволяет купить там, где раньше надо было стрелять.

Мумин Шакиров: Глядя на эти сюжеты, я заметил реакцию Сергея Собянина. На ваш взгляд, он беспомощен в открытой дискуссии? Или он боец, просто его окружение не дает допуск особенно ретивым оппозиционерам...

Станислав Белковский: Сергей Собянин не тяготеет к публичной политике. Это не его конек. Он все-таки мастер аппаратной политики и бизнеса.

Мумин Шакиров: В дискуссии может проиграть легко?

Станислав Белковский: Да, если эта дискуссия свободная, если шансы сторон равны. Я помню, что перед выборами 2013 года, когда Сергей Семенович Собянин зачем-то поехал в кафе "Жан-Жак"... он там давал интервью для молодежи. Он не смог сидеть на обычном стуле в кафе "Жан-Жак". Что, на мой взгляд, совсем не сложно. Я сам человек тучный, думаю, что вешу больше Собянина, несмотря на то, что он гораздо длиннее меня, но мне вполне комфортно на таком стульчике. А ему везли кресло из мэрии.

Мумин Шакиров: Проблемы были с седалищным нервом.

Станислав Белковский: Согласитесь, что это о чем-то говорит. Человек не может не сидеть в кресле, которое привезли ему из мэрии. Как простой – он не может. А публичный политик, как правило, идет в толпу, не обращая внимания на то, какие бытовые обстоятельства это окружают.

Мумин Шакиров: Был политик (сейчас он не в публичной плоскости) – Борис Грызлов, который вошел в современную историю России фразой "Дума – не место для дискуссий". На ваш взгляд, он так реально думает? Или это неосторожная фраза?

Станислав Белковский: Это была оговорка по Фрейду, неосторожная фраза... Кстати, он же однокашник Николая Платоновича Патрушева, известного в прошлом директора ФСБ, а сейчас секретаря Совета безопасности. Отсюда он и взялся – его Патрушев привел в путинское окружение. И когда спикером парламента уже был не Грызлов, а Вячеслав Викторович Володин, Борис Вячеславович не без ехидства подходил ко многим и спрашивал: "Теперь у вас место для дискуссий, когда меня нет?". То есть при нем все же уровень полемики в парламенте был острее.

Мумин Шакиров: На ваш взгляд, Путин тоже убежден в том, что Дума – не место для дискуссий? Или все-таки он нуждается в советчиках-парламентариях?

Станислав Белковский: Нет, Путин не любит парламент еще с тех пор, как был вынужден ходить сначала в Ленсовет, а потом в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, будучи заместителем Анатолия Собчака, мэра северной столицы. И вообще, если формулировать политическую философию Путина в одной фразе: демократия – зло, потому что она мешает решать вопросы. Вопросы любят тишину, а не демократию.

Мумин Шакиров: На ваш взгляд, этот аргумент, или анекдот, который появился, "овощи" Путина"...

Станислав Белковский: "Овощи" тоже будут мясо". Про Грызлова и Миронова.

Мумин Шакиров: Это вполне соответствует мировоззрению Путина, что те, кто попадает в современный парламент и на городском уровне, и на федеральном, – это и есть "овощи"?

Станислав Белковский: Нет, я думаю, что Путин с известным уважением относится к своим соратникам. Он не считает их полными ничтожествами. Это вопрос менеджмента. Есть "Газпром", например, им управляет команда людей. А есть бизнес-проект "парламент", задача которого за определенные деньги принять те решения, нужные Кремлю. И есть менеджеры, которые реализуют этот бизнес-проект. А если менеджер перестает подчиняться хозяину, он должен быть уволен что из "Газпрома", что из парламента. В этом смысле, естественно, исполнительская дисциплина вертикали важна.