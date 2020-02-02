Заболевший коронавирусом гражданин Китая пожаловался на лечение в России

Гражданин Китая, госпитализированный в Забайкальском крае России с коронавирусом, пожаловался, что от него скрывают диагноз, а также заявил о плохих условиях содержания в больнице и некачественном лечении. Об этом сообщило издание "Чита.Ру".

"Я всего лишь кашляю, больше ничего не беспокоит, врачи не говорят мне, что я заражён и не дают мне результаты анализов. О том, что я возможно заражён – узнал из новостей. Мы хотели бы получить результаты анализа, знать больны мы или нет, если вдруг у нас есть заболевание, моему ребёнку нужно срочно оказать помощь", – заявил пациент.

Гражданин Китая также указал, что из-за выходных многие врачи в больнице не работают, в то время как в Китае, по словам Ван Юньбиня, "в аналогичной ситуации врач находится в течении 24 часов возле пациента, так как самочувствие больного может внезапно ухудшиться.

"Я надеюсь, что моему ребёнку смогут помочь. Моя дочка русская, ей всего лишь два года", – отметил заболевший.

О первых случаях заражения коронавирусом в России стало известно ранее на этой неделе. Оба заболевших – граждане Китая. Россия стала 23-й страной, в которой зафиксирован новый вирус. Общее число его жертв уже превысило 300, а сегодня стало известно о первой смерти от коронавируса за пределами Китая – умер заболевший на Филиппинах.

Число заражённых приблизилось к 15 тысячам. Россия закрыла наземную границу с Китаем и ограничила железнодорожное и воздушное сообщение со страной.