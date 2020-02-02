Власти Архангельска отказали в проведении ранее согласованного пикета против изменения Конституции России.

Как сообщает "Новая газета", мэрия отозвала разрешение из-за движения "Стоп наркотик", которое возглавляет депутат городской думы от "Единой России" Сергей Пономарев. Это движение заявило, что 2 февраля проведёт свою акцию в том месте, где планировался пикет. Однако, по словам очевидцев, в итоге никакой акции не было.

Пикет против изменений в Конституцию собирались провести активисты местного штаба оппозиционера Алексея Навального.