Власти Архангельска отказали в проведении ранее согласованного пикета против изменения Конституции России.
Как сообщает "Новая газета", мэрия отозвала разрешение из-за движения "Стоп наркотик", которое возглавляет депутат городской думы от "Единой России" Сергей Пономарев. Это движение заявило, что 2 февраля проведёт свою акцию в том месте, где планировался пикет. Однако, по словам очевидцев, в итоге никакой акции не было.
Пикет против изменений в Конституцию собирались провести активисты местного штаба оппозиционера Алексея Навального.
- Об изменениях в Конституции в середине января заявил президент России Владимир Путин. Вскоре пакет поправок был внесён, а затем одобрен в первом чтении Госдумой. Среди готовящихся изменений – установление приоритета Конституции России над международным правом, уменьшение полномочий президента, а также расширение полномочий ранее малоизвестного Государственного совета.
- По мнению политологов, именно этот орган власти может возглавить Путин после истечения президентских полномочий в 2024 году. Оппозиция опасается, что таким образом Путин хочет остаться у власти и продолжить руководить страной пожизненно.
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