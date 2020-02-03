"Добро пожаловать в Средневековье". Патриарх, Бог и Конституция

Когда в середине января в России создавали рабочую группу по внесению поправок в Конституцию, состоящую из таких признанных правоведов, как Захар Прилепин, Елена Исинбаева и Карен Шахназаров, в неё почему-то забыли включить Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Но даже несмотря на отсутствие формального статуса редактора Конституции, патриарх Кирилл высказал неожиданную идею, которая всколыхнула всю Россию.

Сергей Удальцов​

Патриарх Кирилл предложил вписать веру в Бога в Конституцию России. Интересно, как такое предложение сочетается с закрепленным в Конституции светским характером государства (статья 14)?

Сергей Ёлкин

При внесении Бога в Конституцию произойдет ли верховенство Российских законов над Божественными?

Корпускула

МЗС, наверное, проклинают тот час, когда они затеяли править Конституцию. Они ведь предприняли всё возможное, чтобы быстро и аккуратно вписать что надо, утвердить и приступить к трансферу или как там они называют процесс превращения президента из человека в куколку, а затем в новое существо, как Грегор Замза, но только с крыльями.

Теперь все, у кого есть карандаш, лезут вписать своё слово в историю - "казак" предложил казаков, Иван Охлобыстин мечтательно рассуждает о закрепленной законодательно девственности, патриарх Кирилл хочет упомянуть Бога, а глава Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин выступил сразу по существу - неплохо бы записать, чтобы государство поддерживало религии "морально и материально". Я думаю, что нам еще не про всё рассказывают. В конце концов МЗС скажут "Баста, карапузики" и отберут у всех карандаши и резинки. Но теперь мне кажется, что это будет не так просто сделать.

Сергей Шелин

Процесс придумывания, что бы еще вставить в конституцию, с каждым днем все симпатичнее. И многообразнее, конечно.

Вот сегодня уже и Его Святейшество подключился: "Во время мероприятия (объясняют, что банкета - СШ), посвященного 11-й годовщине своей интронизации, предстоятель РПЦ призвал молиться, чтобы в Конституции был упомянут бог, как это сделано в гимне страны" (МК)

Хорошо? По-моему, неплохо.

Вот, кстати, провидческая басня сочинителя упомянутого Кириллом гимна:

"Слон-живописец написал пейзаж,

Но раньше, чем послать его на вернисаж,

Он пригласил друзей взглянуть на полотно.

Ценители пришли. Картину слон открыл.

"Ну, что же, - начал крокодил, -

Пейзаж хорош! Но Нила я не вижу..." -

"Что Нила нет, в том нет большой беды! -

Сказал тюлень. - Но где снега? Где льды?" -

"Позвольте! - удивился крот. -

Есть кое-что важней, чем лед!

Забыл художник огород". -

"Хрю-хрю, - прохрюкала свинья, -

Картина удалась, друзья!

Но с точки зренья нас, свиней,

Должны быть желуди на ней".

Все пожеланья принял слон.

Опять за краски взялся он

И всем друзьям по мере сил

слоновьей кистью угодил,

Изобразив снега, и лед,

И Нил, и дуб, и огород,

И даже - мед

(На случай, если вдруг медведь

Придет картину посмотреть)"

В ответ на предложение Патриарха сразу же посыпались встречные предложения.

Вадим Лукашевич

Я люблю хорошее пиво. И не люблю дураков. И так как уверен, что со мной солидарны миллионы сограждан, предлагаю закрепить право употребления пива совершеннолетними в Конституции.

И отдельным параграфом прописать: "Защита Родины от дураков является священной обязанностью каждого гражданина России"

King of paradise

С какого перепуга атеисты и агностики должны подчиняться документу, в котором навязывается вера? С какого перепуга это должны делать люди других религий? Раз такое дело, то давайте сразу запихнём туда по статье о каждом из верований народов на территории рф и ЛГБТ+ сообществе. Можем ещё что-нибудь о Гарри Поттере <забацать>, его фанов даже больше, чем верующих.

Виктор Сонькин

Не, кстати мысль внести бога в Конституцию здравая; как еще можно во весь голос заявить, что бога нет?

Кирилл Шулика

В Конституцию надо обязательно прописать обязанность подавать оливье на Новый год. Это главная скрепа...

Широко обсуждается и то, как лучше реализовать идею об упоминании Бога в Конституции на практике.

Мария Адамчук

А они как собираются бога в конституцию вписывать? «Статья 118, дополненная. Бог есть». Так, что ли? И как быть с теми, кто не согласен? Сжигать будут? Или просто налоги удвоят?

Ник Док

Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию России, вместо "Верховный правитель" титул "ВЕРХОВНОЕ БОЖЕСТВО"!

Татьяна Ворожейкина

Наблюдая растущее присоединение религиозных (муфтий) и иных (Клишас) иерархов к предложению Гундяева включить бога в конституцию, хочу проснуться и напомнить всем, что, согласно ст. 14 этой конституции, "Российская Федерация - светское государство", а ст. 28 гарантирует в том числе право не исповедовать никакой религии и действовать в соответствии с собственными убеждениям. Неужели же следующим изводом российской власти будет теократия? Честно говоря, у меня нет уверенности, что это невозможно. Мы живём в чудное время, когда возможно все. Интересно также, какого бога предлагается внести в конституцию - ветхо- или новозаветного? А может быть, Аллаха или Будду, согласно перечню допущенных конфессий?

Удобнее всего, наверное, объявить богом В. В. Путина, как в свое время объявлялись богами действующие римские императоры. Если закрепить это в Конституции, можно решить массу проблем. Дёшево и сердито. Прошу считать данный текст поправкой в конституцию.

Михаил Крутихин

Влепить какого-нибудь бога в конституцию? Нет ничего проще. Достаточно в паре мест добавить "не дай Бог" или "не приведи Господь" и всё в порядке.

Например: "Запрещается пропаганда социального, расового, национального, не дай Бог религиозного или языкового превосходства".

Александр Рыклин

Тут же еще вот какой вопрос возникает в связи с предложением патриарха. А как для Конституции будут бога отбирать? Если по старшинству, я против. Тогда вся титульная нация начнет орать: "Мало им, так они еще бога своего в Конституцию пристроили".. Тут уж точно жди погромов...

Павел Пряников

Новая Конституция РФ начнётся со слов: "И Бог сказал - "Я русский"

А вторая глава со слов - "Денег нет".​

Андрей Збарский

Только одна проблема - которого?

Христианского?

Иудейского?

Мусульманского?

И что делать с атеистами и коммунистами, которые априори должны быть атеистами?

И, может, сразу ввести и единобожие?​

Большинству "патриотов" и "государственников "идея патриарха понравилась.

Михаил Тюренков

Если январское Послание Владимира Путина Федеральному Собранию стало началом самой настоящей консервативной революции, избавляющей нашу страну от тяжёлого наследия 1990-х, то сегодняшние слова Предстоятеля – это содержательный призыв к реставрации, возвращению России на путь её исторического предназначения.

Магомет Яндиев (прошедший в Мосгордуму благодаря "Умному голосованию")

Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге. Если эта идея будет вынесена на всенародный опрос (референдум?) я поддержу с огромным удовольствием.

Священное и мирское

Патриарх Кирилл заявил (https://tass.ru/obschestvo/7663175), что в новой редакции Конституции должен быть упомянут Бог.

Со своей стороны лишь напомним несколько формулировок из преамбул действующих европейских конституций:

«Во имя Пресвятой Троицы, от которой исходят все власти и к которой как к нашей последней надежде должны быть направлены все действия человека и Государства...» (Республика Ирландия),

«Мы, польский народ - все граждане Республики,

как верующие в Бога, являющегося источником истины, справедливости, блага и красоты,

так и не разделяющие этого верования...» (Польша),

«Во славу Святой, Единосущной и Нераздельной Троицы» (Греция).

Так что инициатива патриарха вполне про-европейская

Сыны Монархии

Подлинное мракобесие - бурление плохо образованных людей против упоминания в Конституции Бога и русского народа.

Во-первых, и Бог и титульная нация вместе или по отдельности упоминаются в Конституции всех прогрессивных стран.

Мы можем найти это в Канаде, Польше, Германии, Израиле, Швейцарии, Ирландии, Норвегии, Дании, ЮАР, Аргентине.

То есть, мы проводим прогрессивные реформы Конституции в духе передовых стран первого мира.

Но противники этих изменений языкам не обучены и матчастью не владеют.

Но предложение внести Бога в Конституцию понравилось не всем "патриотам".

Владимир Тор

Нужно ли поминать Бога всуе в Конституции или не нужно:

Имхо, как православный и прихожанин Русской Православной Церкви, считаю, что значительно полезней и для России, и для русских, и для РПЦ внести в Конституцию следующие тезисы:

а) Правительство РФ не вмешивается во внутреннее устройство религиозных организаций, суд России не принимает решений по религиозным вопросам,

б) все организации религиозного характера любых конфессий равны в своих земных делах перед законами и судом России,

в) Православная Церковь внесла беспримерный исторический вклад в формирование русской цивилизации,

г) отношения между РПЦ и Государством определяются соглашением между РПЦ и Правительством России, которое закрепляется в статусе федерального конституционного закона.

А вот упоминание в тексте Конституции Бога вообще - пустая лирика.

Многие в качестве примера страны, где Бог уже упоминается в Конституции (как вариант, на купюрах) "и ничего", упоминают Америку.

Дмитрий Травин

Сыплются удивительные предложения о том, что еще следует вписать в основной закон страны помимо предложенного Владимиром Путиным. Кирилл, например, желает вписать Бога. Как будто Господь у нас недостаточно велик без упоминания в сотворенной суетливыми людьми бумажке. Несмотря на весь откровенный антилиберализм Церкви, в этом предложении явно просматривается культ Америки. Хочется сделать, как у них. Наверное, если бы президент создал комиссию по внесению дополнений в деньги, они написали бы на рубле, как на долларе «Мы верим в Бога».

Русская эмо школа

Я ору с этих ребят, которые (((СПЧ))) Им Бог в Конституции не нравится, потому что у нас в стране есть атеисты. В американской конституции есть Бог - это другое. А у нас <блин> в конституции демократия прописана – а как же чувства русских монархистов то?

На американских деньгах Бог действительно упоминается (In God We Trust), а вот в американской Конституции это слово не встречается ни разу, не считая слов "принято <...> в день семнадцатого сентября лета Господа нашего одна тысяча семьсот восемьдесят седьмого".

Большинство либералов посмеялось над предложением Кирилла, но есть и такие, кто верит в вероятность того, что шутка имеет шансы реализоваться на практике, и размышляет о том, для чего была вброшена эта идея.

Дмитрий Гудков

Тут в одном интервью меня назвали воцерковленным человеком. Уж не знаю, за что, но, раз так, авторитетно скажу: никакого бога – ни Яхве, ни Аллаха, ни Будды, ни даже Летающего Макаронного монстра в Конституции быть не может. О чем бы там вслух ни мечтал патриарх Гундяев и ни поддерживал Клишас. https://www.interfax.ru/russia/693665

Не может по одной простой причине. Конституция – это гарантия прав граждан. Не ангелов, не джиннов и не бодхисаттв. Вводите бога – и пробиваете в Основном законе брешь, через которую права человека будут утекать. И эту брешь не заткнуть никаким верховным правителем.

Все же просто: если в Конституции появляется бог – то надежда только на него, а не на гаранта или ЕСПЧ. Что, не работает надежда? Ну, тогда богу надо помочь. Эй, святая инквизиция, засучи рукава.

Православная республика Иран – это, в общем, близко, Волга впадает в Каспийское море.

Эль Мюрид

Предложение патриарха Кирилла о том, чтобы внести упоминание бога в конституцию, умным назвать нельзя. Мало того, что в таком случае нужно зачищать в конституции упоминание о светском характере России, но кроме того, требуется расшифровывать и само понятие "бог", так как для разных религий и культов оно имеет разное значение и толкование. Саудовская Аравия, к примеру, решила проблему просто - ее конституцией является Коран. Раз уж мы валимся куда-то в средневековье, а отдельные передовики уже не прочь махнуть и в рабовладельческий строй, то нам как раз на Саудовскую Аравию и есть смысл равняться. А на кого еще?

Включение патриарха в конституционный процесс превращает его окончательно в плохую пародию на "Джентльменов удачи": "А что, Динамо бежит?" - "Все бегут". Каждый уважающий себя чиновник федерального масштаба считает своим долгом принять участие в общем забеге и выдать отраслевую инициативу. Патриарх работает в вертикали по идеологическому ведомству, потому он и двигает соответствующую поправку.

Неловко даже упоминать, что светский характер России закреплен в 14 статье, а значит - изменению она подлежит только вместе с принятием новой конституции. Кого волнуют такие мелочи?

Здесь, видимо, важен подход - довести ситуацию до полного абсурда и утомить электорат бессмысленными спорами по бесчисленным новациям, в которых надежно будут спрятаны реальные поправки, ради которых и затевается государственный переворот.

Стас Розсоха

Духовная Конституция - это Новый Завет. Кирилл просто не в курсе. Скорее всего, он хочет вписать не веру в Бога как такового, а веру в РПЦ. А под это подстроят ещё и веру в Путина. Соответственно, кто не будет придерживаться новой веры, тот и безбожник, и антипутинец

Владимир Егоров

То есть, тот, кто в Бога не верит, по определению враг государства, ибо тем самым нарушает Конституцию? Это покруче Департамента Духовных дел будет. Однако, забыл Святейший, ЧЕМ сие мероприятие закончилось в Истории страны. Или захотел стяжать славу Патриарха Тихона? Боюсь, не получится - не того масштаба фигура.

Мария Арбатова

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что рабочая группа рассмотрит идею патриарха Кирилла об упоминании Бога в Конституции. Совсем рехнулись? (