Ножевая атака в Лондоне – двое ранены, нападавший убит

На юге Лондона полиция застрелила мужчину в ходе инцидента, который, по словам полицейских "связан с терроризмом". Лондонская полиция заявила, что несколько человек подверглись нападению и получили ранения.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Британская пресса называет инцидент терактом.

На фото и видео с места инцидента - машины чрезвычайных служб. Пользователи соцсетей сообщают, что над местом происшествия летают вертолёты. Вооружённые полицейские оцепили район инцидента.

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