Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Общество

Нетрадиционное бельё. Трансгендерная женщина в мужском СИЗО

Часть одного из изображений, признанного порнографией с участием несовершеннолетних

Брянский областной суд отменил приговор в отношении Мишель, трансгендерной женщины, приговорённой к трём годам колонии за размещение хёнтай ­– японских рисунков эротического характера (настоящее имя героини редакция не раскрывает). Характеристику в её защиту подписали 80 врачей больницы, где она работала. Рисунки были размещены в 2013–2014 годах и собрали от 5 до 10 лайков. Скандально известный Центр социокультурных экспертиз определил возраст нарисованных персонажей, решив, что на изображениях порнография с участием лиц младше 14 лет. Мишель провела два месяца в брянском мужском СИЗО-1, Радио Свобода поговорило с ней после освобождения.

– Я родилась в Брянске в 1966 году. Училась в Рязанском медицинском институте, потом всю жизнь жила и работала в Брянске, последние пять лет – эпидемиологом в городской больнице. Я отдельно просила следователя указать, что моя работа не связана с уходом за больными, чтобы суд не поставил запрета на профессиональную деятельность, так в итоге и вышло.

Мишель после освобождения и Лада Преображенская (спиной)
Мишель после освобождения и Лада Преображенская (спиной)

Я начала определять свою идентичность где-то с подросткового возраста, тогда я уже поняла, что это [трансгендерность] имеет отношение ко мне лично. Информации тогда никакой не было, но я училась в медицинском институте, а литература, которая касалась этой темы, она была в основном медицинская. Понятие гендера в ту пору вообще отсутствовало, был просто клинический диагноз транссексуализм. Я тогда посоветовалась с преподавателем на кафедре психиатрии, он сказал, что это вполне возможно, но чтобы это реализовать, арсенал лекарственных средств был очень ограничен. Тогда мне было сложно принять себя, стоял вопрос, что делать с окружающими: куда я себя такую дену? Решила, что сначала надо закончить институт, а потом вернуться к этой теме. Закончила в 1989 году, но вернуться к этой теме сразу не получилось. Надо было адаптироваться к работе, ну и потом переход от СССР к России был сложным в материальном плане. Всё затянулось.

Потом я заболела – онкология. Операции отняли у меня 13 лет жизни. Каждый год мог быть последним. В 2015 году наметилась достаточно продолжительная ремиссия, и в 2017-м я начала ЗГТ (заместительная гормонотерапия – РС), но к врачам не обращалась – медицинское образование у меня есть.

У меня есть жена, мы называем её Герда. Мы вместе работали, общались, у нас сложились тесные отношения, она меня старше, но до меня не была замужем. Сначала в течение 10 лет отношения были дружескими, а потом стали супружескими. Про мою гендерную идентичность Герда не знала. Дома я ношу женскую одежду, но для неё это выглядело как фетиш, кроссдрессинг. Перелом случился, когда я напрямую сказала, что у меня есть планы по коррекции пола. Вот это она не приняла.

"Засудить без огласки"

– Утром 13 августа прошлого года к нам домой явились два оперативника. Стали задавать вопросы: "Пользуетесь ли интернетом? Есть ли у вас страница "ВКонтакте"? Откройте её". Открыла. Есть ли ещё? Открыли вторую, которой давно не пользовалась, начали листать. Листали, листали аж до 2014 года, сказали, что мы изучаем [вашу страницу] с декабря 2018 года, и у вас на странице размещена детская порнография. Я тогда не могла подумать, что это порнография. Тогда была мысль, что мне предъявляют такие претензии, чтобы я как-то это пояснила. Но как выяснилось, никакие пояснения им были не нужны, у них была уже и экспертиза, уже был собран том материалов.

Хентай, размещенный на странице Мишель (часть изображения заретуширована)
Хентай, размещенный на странице Мишель (часть изображения заретуширована)

Был обыск, они изъяли компьютер, флешки, телефоны и отвезли к себе в отдел. Внешне меня даже смутило их поведение, было впечатление, будто им самим забавна эта история. Начали с того, что вот такое обвинение, соглашайтесь на особый порядок рассмотрения, без огласки, максимум что вам будет грозить – это небольшой условный срок. Выписали адвоката [по назначению], который тогда и не явился, он пришёл позже. Владимир Емельянов. Он тоже сказал, ничего страшного нет – разместил и разместил: "У вас не такой уж авторитет, чтобы вас в тюрьму сажать", – говорит. Адвокат и следователь скрыли от меня, что по Уголовному кодексу по этой статье может быть только реальный срок.

Они мне говорили что если я не признаюсь, то меня арестуют. В тот же день я подписала признательные показания. Ну, страница моя, картинки размещала я, спорить с этим бессмысленно, потом уже это вылилось в нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетних.

– Ваша подруга Лада Преображенская объявила сбор денег на адвоката, но вы решили оставить адвоката по назначению – почему?

– Растерянность, скорее всего. Максимальной угрозой представлялся условный срок, кроме того, просто по-человечески было стыдно, это позорная статья – распространение детской порнографии. А тут обещали засудить без огласки.

Это моя фатальная ошибка, что я отказалась от независимого адвоката. Тот же адвокат Емельянов был и на суде. Я предварительно с ним поговорила и со следователями – что изображения анимационные, как вы могли определить возраст этих изображений, это вообще не люди, это, в моём понимании, гуманоиды.

– В материалах дела не указано, что вы трансгендерная женщина, написано, что цель размещения изображений – "знакомство с лицами нетрадиционной сексуальной ориентации". Вы вообще следователю рассказали о себе?

– Ещё при задержании они сказали: "Интересно, что за ориентация", я им сразу сказала, что это не ориентация, это моя трансгендерная идентичность. Дальше они эту тему не развивали, для них это, видимо, одно и то же.

– Реальный срок, насколько я понимаю, стал сюрпризом?

– Суд был назначен на 10:30. Я с утра на работу сходила, дела какие-то были до суда, в церковь зашла. Я на всякий случай не взяла с собой ничего: ни банковских карт, ни ключей, ни телефонов, единственную симку оставила, чтобы можно было сообщить, чем закончился суд. Варианта плохого исхода я не исключала.

Процесс был закрытым – видимо, чтобы защитить права анимированных персонажей. Прокурор просил 4 года лишения свободы, адвокат попросил условное наказание, а прокурор ответил, что закон запрещает условный срок по этой статье. Тут только я поняла, что других вариантов изначально не было, значит, меня обманывали и адвокат, и следователь.

Ваше пребывание в местах заключения будет способствовать упрочению вашей идентичности

– Поскольку документы у вас по-прежнему мужские, вас отправили в мужское СИЗО. Как там вас приняли?

– Я читала, пока шло следствие, как себя вести, поняла, что лучше сказать сразу, я сразу и сказала. Чем это обернётся для меня, я не представляла, сразу ли они глумиться начнут, или потом в хате, как они говорят, зуботычиной это ограничится или какими-то более серьёзными издевательствами. Страха как такового не было, было состояние шока. Вот как когда тонешь: просто уходишь на дно, и всё, вот такое было самочувствие.

– Как вы одеты были?

– Мне приходится носить мужскую одежду, поскольку у меня внешность такая, что одеть женское в город или на работу будет негармонично. Надо ещё много с этим работать, чтобы иметь возможность носить женское публично. Приходилось через силу надевать мужскую одежду, хотя мне крайне неудобно, некомфортно, противно даже. А нижняя у меня всегда женская, давно очень, лет 25, наверное. Меня спрашивают: "Какое-то бельё нетрадиционное, вы какой ориентации?" Я отвечаю: "Моя ориентация на смену пола". – "Это как это? Это и с теми, и этими?" – "Нет", – "То есть вы ощущаете себя женщиной?" – "Да, и это неизменно".

Они долго переговаривались: с тем посадить или с этим, потом решили в одиночную камеру. Мне это дало некоторое чувство облегчения. В одиночной камере я и просидела почти два месяца до освобождения. У меня было одно свидание с Гердой, но и не было обоюдного настроения встречаться больше. А Ладу ко мне не пустили, пустили только адвоката, которого она нашла.

Я в СИЗО поговорила с психологом. Психолог, женщина в майорском звании, мне сказала: "Ваше пребывание в местах заключения будет способствовать упрочению вашей идентичности". Не знаю, что она под этим имела в виду. При второй беседе я спросила: "А как вы посоветуете вести себя в колонии?" – "В первую очередь требуйте, как и здесь, одиночного содержания".

Вообще, в СИЗО ко мне отнеслись по-человечески. Даже гормоны позволили принимать [хотя на них не было рецепта]. Я их в сумке ношу, их принимать надо ежедневно. Их сначала забрали, но на следующий день вернули, думаю, тут сработало моё медицинское образование. А потом Лада мне передавала гормоны, так что перебоев в приёме не было.

– На работе собираетесь восстанавливаться? Как вообще коллеги отреагировали?

– О восстановлении рано говорить – дело отправили на новое рассмотрение, вряд ли это будет осуществимо до конца судебного процесса. А коллеги отнеслись толерантно. Для апелляции написали [положительную] характеристику, под которой подписались 80 человек из моей больницы, начиная с главврача. До этой истории они ничего [о моей трансгендерности] не знали, я на работе не афишировала, но когда подписывали, то уже, конечно, знали и всё равно подписали, несмотря на такую жуткую статью – распространение детской порнографии. Радует, что все понимают абсурдность этого обвинения.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Виджет для Сноба

Реклама вертикальная

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG