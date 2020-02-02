В Германии активисты провели акцию на новой электростанции

На западе Германии в воскресенье, 2 февраля, более 100 активистов проникли на территорию новой электростанции, которая должна скоро вступить в эксплуатацию. Активисты потребовали немедленного отказа от угля и выразили несогласие с принятым правительством ФРГ планом перехода на возобновляемую энергетику до 2038 года.



Активисты применили силу, чтобы проникнуть на территорию станции, и заняли два грузоподъемных крана. В местной полиции считают действия протестующих "нарушением законодательства".



Движение гражданского неповиновения Ende Gelände ("На этом всё"), организовавшее акцию, возложило ответственность за нарушение законодательства на угольную энергетику и политиков, которые её поддерживают. Крупные правонарушения сейчас совершают не климатические активисты, а базирующаяся на ископаемых промышленность и ее политические союзники", – заявило движение на своей странице в твиттере.





Активисты назвали "катастрофой" закон об угольной промышленности, подготовленный нынешним правительством. "Сегодня мы заняли Даттельн-4, чтобы заявить политикам и концерну Uniper: мы не будем мириться с вводом в эксплуатацию новой угольной электростанции", – заявило руководство движения.



По данным движения, в акции на территории Даттельн-4 участвовали около 150 активистов. Одновременно с протестом на угольной электростанции перед ее территорией проходила другая часть акции протеста в форме пикета.