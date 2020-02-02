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Саранча угрожает продовольственной безопасности Сомали

Саранча

В Сомали объявлено чрезвычайное положение в связи с нашествием саранчи. Министерство сельского хозяйства заявило, что насекомые представляют большую угрозу продовольственной безопасности Сомали.

Высказываются опасения, что взять ситуацию под контроль, возможно, не удастся до начала сбора урожая в апреле, сообщает Би-би-си

По данным ООН, рои саранчи подобного размера не наблюдались в Сомали и Эфиопии в последние 25 лет. Учёные отмечают, что в соседней Кении такое количество саранчи не наблюдалось уже 70 лет. Такие данные приводит Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций.

Сомали - первое государство на востоке Африки, которое ввело чрезвычайное положение в связи с нападением саранчи.

Саранча может преодолевать за день 150 километров. Каждая взрослая особь ежедневно может съедать столько растительной пищи, сколько весит сама.

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