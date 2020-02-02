Умер историк Валентин Янин

Советский и российский историк и археолог Валентин Янин умер в Москве 2 февраля. Через несколько дней ему исполнился бы 91 год. По инициативе Янина в 1969 году власти Новгорода приняли постановление "Об охране культурного слоя". Вскоре, вслед за Новгородом, аналогичные постановления были приняты властями 114 российских городов, причисленных к "исторически значимым".



Валентин Янин родился 6 февраля 1929 года в Вятке. Его отец работал санитарным врачом, мать — учительницей. В 1937 году семья подверглась репрессиям. Дед был арестован и через год погиб в мордовском лагере. Отец попал в расстрельные списки, но благодаря переводу в Москву на новое место работы, остался жив.

Валентин Янин в Москве увлёкся нумизматикой, которая определила его научные интересы. Это увлечение спустя годы определило его научную специализацию.



Окончив школу с золотой медалью Янин в 1946 году без экзаменов был зачислен на исторический факультет МГУ. В 1956 году вышла первая книга учёного — "Денежно-весовые системы русского Средневековья". В 1962 году он стал начальником Новгородской археологической экспедиции МГУ. В этом же году вышла книга Янина «Новгородские посадники». Учёный установил, что важнейшие реформы государственной системы в Новгороде стали результатом острой политической борьбы различных группировок боярства.



В июле 2013 года в знак протеста против планов правительства по реформе Российской академии наук, Янин заявил об отказе вступить в новую академию.

Радио Свобода неоднократно рассказывало о Валинтине Янине, он выступал в нашем эфире. Текст программы "Боярская республика", с участием Валентина Янина, вышедшей в эфир 24 августа 2003 года, находится здесь.

