Безбожная Конституция. Владимир Голышев - об упоминании всуе

Желая ввернуть что-нибудь эдакое на камеру, патриарх Московский и всея Руси подчас делает возмутительные заявления, которые потом долго обсуждаются в обществе. Прорывает предстоятеля обычно на праздники. "Они [Кирилл и Мефодий] вышли из просвещенного греко-римского мира и пошли с проповедью славянам. А кто такие были славяне? Это варвары, люди, говорящие на непонятном языке, это люди второго сорта, это почти звери. И вот к ним пошли просвещенные мужи…" (сентябрь 2010 года). "Война была наказанием за попрание святынь, за кощунство и издевательство над Церковью. Если бы вместо страшного наказания наступило материальное процветание и победа идеологии, тогда каждый здравомыслящий человек спросил бы: а где суд Божий?" (май 2009 года). И многое, многое другое…

Не стала исключением и 11-я годовщина интронизации Кирилла. Патриарх не удержался и "бросил свои пять копеек" в текущую повестку.

"Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог. – предложил виновник торжества в ходе банкета. - Считаю, что сегодня можно было бы начать дискуссию об этом". Ну что ж, прошу считать данный текст моим скромным вкладом в эту дискуссию.

Действительно, в основном законе многих стран можно найти упоминание Бога, nominatio Dei. Мусульманские страны, в которых любой важный текст начинается с формулы "Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного", мы сразу же отметаем. Потому что это не упоминание, а призывание Бога, invocatio Dei. "Во имя Святой и Единосущной и неделимой Троицы" в греческой конституции – туда же. В Греции православие государственная религия, церковь не отделена от государства. Нам такое не подходит.

Большинству граждан России вполне может понравиться формула из конституции нашего стратегического партнёра Турции

Страны, конституции которых содержат формулу nominatio Dei, за которую ратует патриарх Московский, можно разделить на группы: небольшие островные и африканские государства (от Вануату до Руанды); бывшие колонии Великобритании (Канада и Австралия);

страны Латинской Америки (Бразилия и Аргентина); европейские страны, конституции которых были написаны в другую историческую эпоху (Швеция и Норвегия). Особняком стоит формула "Сознавая свою ответственность перед Богом и человеком (...) немецкого народа" в послевоенной конституции ФРГ. Думаю, не нужно объяснять, почему в ней появились эти слова.

Одним словом, при всём богатстве выбора найти страну, примеру которой могла бы последовать современная Россия, довольно трудно. Подошла бы какая-нибудь бывшая республика СССР или страна из бывшего "социалистического лагеря". Во-первых, в них новые конституции были приняты совсем недавно, в 1990-е годы. Во-вторых, у нас с ними общая судьба. Да и население в таких странах всё-таки ближе к российскому, чем жители Папуа-Новой Гвинеи или Мадагаскара.

Хочу обрадовать патриарха Кирилла: такие страны есть. Две. Давайте заглянем в их конституции. "Мы, Польский Народ - все граждане Республики, как верующие в Бога, являющегося источником истины, справедливости, блага и красоты, так и не разделяющие этого верования, а выводящие эти универсальные ценности из других источников...". "Верховная Рада Украины от имени Украинского народа (...) осознает свою ответственность перед Богом, собственной совестью, прошлого, настоящего и будущих поколений, (...) принимает эту Конституцию". Вот и всё! Других образцов для подражания я не обнаружил.

Так что же предложил нам патриарх Кирилл? Примкнуть к дружному тандему Польша-Украина, который в последние недели не сходит у патриотов с уст? Или скопировать соответствующий пассаж из конституции поверженной Красной армией Германии? Опять предстоятель Русской православной церкви поставил нас в тупик! Впрочем, здоровое зерно в инициативе патриарха есть. В конституции, действительно, следует более полно раскрыть тему "государство и религия". Большинству граждан России вполне может понравиться формула из конституции нашего стратегического партнёра Турции: "Как требует того принцип светского государства, на государственные дела и политику никоим образом не должны влиять священные религиозные чувства. Мы подтверждаем неотъемлемое право каждого турецкого гражданина вести достойную жизнь и развивать свое материальное и духовное благополучие (…) в соответствии с требованиями равенства и социальной справедливости".

Лично мне больше нравится этот пассаж из программной статьи нашего прославленного соотечественника: "Государству не должно быть дела до религии, религиозные общества не должны быть связаны с государственной властью. Всякий должен быть совершенно свободен исповедовать какую угодно религию или не признавать никакой религии. …Никакие различия между гражданами в их правах в зависимости от религиозных верований совершенно не допустимы... Всякие даже упоминания о том или ином вероисповедании граждан в официальных документах должны быть безусловно уничтожены. Не должно быть никакой выдачи государственных сумм церковным и религиозным обществам, которые должны стать совершенно свободными, независимыми от власти союзами граждан-единомышленников". (В.И.Ленин, "Новая жизнь" № 28, 3 декабря 1905 года).

Владимир Голышев – публицист и драматург

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