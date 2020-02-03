Китайские биржевые индексы рухнули из-за коронавируса

Торги на китайских биржах после завершения новогодних каникул начались с рекордного падения, показав худший результат почти за 13 лет. Об этом сообщает газета Financial Times. Утром в понедельник индекс CSI, учитывающий активы, торгующиеся на биржах Шанхая и Шэньчжэня, снижался больше, чем на девять процентов.

Индекс Shanghai Composite упал больше чем на 8 процентов, что стало худшим падением за день с 2015 года. Инвесторы озабочены эпидемией коронавируса нового типа, которым заболели уже 17205 человек по всему миру.

По данным на утро 3 февраля, в Китае от новой вспышки вирусной инфекции умер 361 человек, еще один человек — на Филиппинах. Таким образом, число жертв болезни превысило число погибших от вспышки атипичной пневмонии в 2002-2003 годах. Она так же вызывалась коронавирусом, похожим на тот, что вызвал заболевание в этом году.