Фильм "1917" получил главную награду Британской киноакадемии

Историческая драма "1917" британского режиссера Сэма Мендеса удостоена премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в главной номинации – "лучший фильм". Сам Мендес стал обладателем награды как "лучший режиссер".

Сюжет драмы "1917" основан на воспоминаниях о Первой мировой войне деда Мендеса. Главные герои картины - два молодых солдата, с риском для жизни пытающиеся пересечь вражескую территорию и доставить секретное сообщение, которое позволит предотвратить неминуемую гибель сотен солдат.

В номинации "лучшая мужская роль" победил Хоакин Феникс за исполнение роли Джокера в одноименной картине.Награду за "лучшую женскую роль" получила Рене Зеллвегер, сыгравшая Джуди Гарленд в фильме "Джуди".

Картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо. была признала "Лучшим фильмом не на английском языке", а также стала обладателем премии в категории "Лучший оригинальный сценарий".