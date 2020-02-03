В Томске у самолёта при посадке разрушилось шасси

В Томске совершил аварийную посадку пассажирский самолёт авиакомпании "Руслайн" с 32 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту. У самолёта разрушилась передняя стойка шасси. Об этом сообщает сайт Западно-сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошёл в ночь на понедельник. Самолёт Bombardier CRJ-100 совершал рейс из Екатеринбурга в Томск. Причины аварии не сообщаются. Согласно открытым базам данных, средний возраст самолётов CRJ-100, принадлежащих авиакомпании, — чуть больше 20 лет.

Из-за инцидента аэропорт был закрыт на несколько часов, сообщает "Интерфакс". Из-за этого семь рейсов не вылетели в срок. Несколько бортов были отправлены на посадку в резервный аэропорт в Новосибирске.