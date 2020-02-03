CIT: в Сирии предположительно погибли 4 бойца ФСБ России

В Сирии, по ряду сообщений, погибли 4 офицера Центра специальных назначений (ЦСН) ФСБ России. Официально их гибель не подтверждена.
Сообщения о гибели российских офицеров появились в воскресенье в ряде телеграм-каналов, которые пишут о деятельности силовых ведомств, в том числе выступающих с прокремлёвских позиций. Утверждалось, что они попали в районе Алеппо под миномётный обстрел. Впоследствии в них появились траурные фотографии, на которых, как утверждается, портреты погибших офицеров и их биография. Где были сделаны фотографии - не сообщается.
О гибели сотрудников ФСБ в Сирии написало в понедельник также издание Baza. По его данным, их автомобиль подорвался на фугасе, после чего раненые бойцы попали в руки бойцов вооружённой оппозиции и были убиты. Baza не пишет о том, откуда у издания эта информация.
Расследовательская группа Conflict Intelligence Team выснила, что по крайней мере некоторые из офицеров, имена которых видны на подписях к фото, действительно служили в ФСБ. Она также сообщила, что во вторник выпустит расследование о деятельности сотрудников ФСБ в Сирии. При этом подтверждений гибели российских офицеров из других источников у CIT пока нет.
- В Сирии - в провинции Идлиб и к западу от города Алеппо - силы президента Башара Асада при поддержке российских военных ведут сейчас наступление на отряды вооружённой оппозиции. Сообщается о кровопролитных столкновениях, в которых ежедневно гибнут десятки людей, в том числе мирные жители.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в воскресенье в Идлибе погибли четверо турецких военных при обстреле силами Асада их наблюдательного пункта. По слова Эрдогана, турецкие военные нанесли ответные удары по сирийским правительственным войскам и нанесли им большие потери. Анкара предупредила, что будет рассматривать сирийских военных, которые приближаются к наблюдательным пунктам турецкой армии, как к врагам. Минобороны России заявило, что турецкие военные попали под обстрел, поскольку не предупредили о своих перемещениях.
- Формально в Идлибе было заключено перемирие под гарантии Турции и России, которые развернули свои наблюдательные пункты. Однако оно не соблюдается. Турция обвиняет в его срыве силы Асада и Россию, а официальные Дамаск и Москва - вооружённые группировки, которые они называют террористическими.
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