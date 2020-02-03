У Госдумы задержали участников акции в поддержку политзаключенных

В Москве в понедельник задержали семерых участников акции в поддержку политзаключенных, которые приковали себя наручниками к ограждению около центрального входа в Государственную думу и растянули баннер "Свободу всем политзаключенным". Об этом сообщил "МБХ медиа" пресс-секретарь "Открытой России" Константин Фомин. По его словам, участники акции были задержаны сотрудниками ФСО, позже прибыли полицейские.

Как рассказал "Медиазоне" член незарегистрированной партии "Другая Россия" Михаил Аксель, вместе с ними задержали журналиста, который снимал акцию. У него забрали паспорт и собираются доставить в отдел полиции. Его имя Аксель не уточнил.

Кроме Акселя среди задержанных: Марат Салахиев из "Другой России", участник Pussy Riot Александр Софеев, Андрей Овчинников из "Ассоциации народного сопротивления", а также активистки Татьяна Колобакина, Людмила Сукова и Александра Попова.

"Россия должна стать страной, в которой невозможно и немыслимо преследование за политические взгляды", - заявили участники акции. По их словам они развернули баннер у Госдумы, потому что принятые в стенах именно этого здания репрессивные законы ломают судьбы сотен людей, осужденных за политические убеждения, и отравляют жизнь всей страны. Активисты требовали немедленного освобождения обвиняемых и осужденных в рамках "московского дела", дел "Нового величия" и "Сети", Азата Мифтахова и других политзаключенных.