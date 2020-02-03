Кокусы в Айове. Демократы в США начинают определять своего кандидата

В Соединённых Штатах 3 февраля начинаются предварительные выборы, на которых будут определены кандидаты в президенты от ведущих партий.
То, что кандидатом от республиканцев станет действующий президент Дональд Трамп, практически не вызывает сомнений. А вот среди демократов идёт упорная борьба.
По традиции, первым штатом, где проходит голосование, стала Айова. Там оно проходит в формате кокусов - собраний партийных активистов. Как из-за формата, так и из-за большого числа кандидатов и большого разброса данных в предвыборных опросах исход голосования предсказать трудно.
Кто претендует на победу
На победу в Айове у демократов претендуют по меньшей мере четыре кандидата.
Большинство опросов указывает на то, что чуть большие шансы среди них - у сенатора Берни Сандерса, который может добиться успеха за счёт мобилизации своего актива - сторонников левых идей и молодёжи.
Бывший вице-президент Джо Байден в большинстве опросов на втором месте. Его поддерживают более умеренные и более пожилые избиратели.
Шансы на победу есть и у сенатора Элизабет Уоррен, а также бывшего мэра города Саут-Бенд 37-летнего Пита Буттиджича. Некоторые наблюдатели считают, что хорошего результата может добиться и сенатор Эми Клобушар.
Миллиардер Майк Блумберг, который в общенациональных опросах в среднем занимает 4-е место, обгоняя Буттиджича и Клобушар, практически не вёл кампанию в Айове. Он сосредоточился на крупных штатах, где праймериз пройдут в начале марта.
Перед голосованием в Айове произошёл скандал с опросами - местное издание Des Moines Register и CNN отказались публиковать последний опрос общественного мнения, сославшись на ошибки при его проведении. В прошлые годы результаты этого опроса, как правило, были близки к реальному исходу голосования.
Споры о программе
Всего на выдвижение от демократов претендуют 11 кандидатов, которых медиа считают серьёзными.
Предвыборная кампания у демократов проходит в напряжённой атмосфере. Каждый из кандидатов стремится доказать, что именно он обладает качествами, которые необходимы для победы над Трампом. Споры ведутся и вокруг программных положений - умеренные кандидаты, такие как Байден и Буттиджич, противостоят так называемым прогрессистам, сторонникам более левых идей. Сенаторы Сандерс и Уоррен, в частности, отстаивают идею всеобщего медицинского страхования, резкое повышение налогов на обладателей больших состояний, а также радикальные меры по борьбе с изменениями климата.
Далеко не всегда победитель кокусов в Айове становился впоследствии кандидатом в президенты. Исход голосования, однако, может повлиять на динамику гонки - в особенности на то, кто её покинет.
Что такое кокусы
- Как напоминает "Голос Америки", в отличие от праймериз, где происходит настоящее голосование с бюллетенями, участники кокусов собираются в школах, зданиях муниципалитетов, пустых магазинах и даже частных домах.
- Они выражают свои предпочтения, поднимая руки или объединяясь в группы сторонников тех или иных кандидатов.
- У сторонников любого кандидата, который набирает меньше 15 процентов голосов, есть возможность изменить свою позицию и поддержать другого кандидата. После этого производится окончательный подсчет по всему штату и объявляется победитель.
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