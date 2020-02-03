Кокусы в Айове. Демократы в США начинают определять своего кандидата

В Соединённых Штатах 3 февраля начинаются предварительные выборы, на которых будут определены кандидаты в президенты от ведущих партий.

То, что кандидатом от республиканцев станет действующий президент Дональд Трамп, практически не вызывает сомнений. А вот среди демократов идёт упорная борьба.

По традиции, первым штатом, где проходит голосование, стала Айова. Там оно проходит в формате кокусов - собраний партийных активистов. Как из-за формата, так и из-за большого числа кандидатов и большого разброса данных в предвыборных опросах исход голосования предсказать трудно.

Кто претендует на победу

На победу в Айове у демократов претендуют по меньшей мере четыре кандидата.

Большинство опросов указывает на то, что чуть большие шансы среди них - у сенатора Берни Сандерса, который может добиться успеха за счёт мобилизации своего актива - сторонников левых идей и молодёжи.

Бывший вице-президент Джо Байден в большинстве опросов на втором месте. Его поддерживают более умеренные и более пожилые избиратели.

Шансы на победу есть и у сенатора Элизабет Уоррен, а также бывшего мэра города Саут-Бенд 37-летнего Пита Буттиджича. Некоторые наблюдатели считают, что хорошего результата может добиться и сенатор Эми Клобушар.

Миллиардер Майк Блумберг, который в общенациональных опросах в среднем занимает 4-е место, обгоняя Буттиджича и Клобушар, практически не вёл кампанию в Айове. Он сосредоточился на крупных штатах, где праймериз пройдут в начале марта.

Перед голосованием в Айове произошёл скандал с опросами - местное издание Des Moines Register и CNN отказались публиковать последний опрос общественного мнения, сославшись на ошибки при его проведении. В прошлые годы результаты этого опроса, как правило, были близки к реальному исходу голосования.​

Споры о программе

Всего на выдвижение от демократов претендуют 11 кандидатов, которых медиа считают серьёзными.

Предвыборная кампания у демократов проходит в напряжённой атмосфере. Каждый из кандидатов стремится доказать, что именно он обладает качествами, которые необходимы для победы над Трампом. Споры ведутся и вокруг программных положений - умеренные кандидаты, такие как Байден и Буттиджич, противостоят так называемым прогрессистам, сторонникам более левых идей. Сенаторы Сандерс и Уоррен, в частности, отстаивают идею всеобщего медицинского страхования, резкое повышение налогов на обладателей больших состояний, а также радикальные меры по борьбе с изменениями климата.

Далеко не всегда победитель кокусов в Айове становился впоследствии кандидатом в президенты. Исход голосования, однако, может повлиять на динамику гонки - в особенности на то, кто её покинет.

Что такое кокусы