Не всем гастролерам из РФ рады за рубежом

Вы пойдете на концерт исполнителя, политческие взгляды которого не разделяете? Это вопрос зрителям нашей программы, которая начнется в 19.05 МСК. Звоните в прямой эфир по номеру 8-800-200-22-12. В программе участвуют: поэт Игорь Иртеньев, режиссер Алексей Красовский, политик Владимир Семаго, писатель Дмитрий Капранов, гражданский активист Андрей Сидельников. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Повод для встречи - протесты в Нью-Йорке против гастролей "подписанта" известного крымского письма Игоря Бутмана.