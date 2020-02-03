Президент Турции Эрдоган в Киеве: "Слава Украине!"

Президент Турции Реджеп Эрдоган посещает с визитом Киев.
Он провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
На пресс-конференции после переговоров Зеленский сказал, что одной из обсуждавшихся тем была аннексия Россией Крыма и конфликт в Донбассе. Президент Украины поблагодарил президента Турции за поддержку позиции Киева в противостоянии с Россией. По словам Зеленского, Турция готова помочь в освобождении заключённых и удерживаемых Россией украинских граждан, в том числе крымских татар.
Президент Турции подчеркнул, что его страна не признаёт аннексию Россией Крыма. Он сказал, что Анкара поддерживает реформы на Украине.
Перед началом переговоров Эрдоган обратился к почётному караулу со словами: "Слава Украине!". "Героям слава!" – ответили украинские военнослужащие.
Зеленский на пресс-конференции выразил президенту Турции соболезнования в связи с гибелью в Сирии шестерых турецких военных.
- Визит проходит на фоне обострения российско-турецких отношений в связи с событиями в Сирии. Турецкие власти обвинили Россию в том, что она не препятствует наступлению, которое ведут войска сирийского президента Башара Асада против вооружённой оппозиции в провинции Идлиб. В ходе этого наступления погибли турецкие военные, которые находились на наблюдательном пункте. Эрдоган предупредил, что Турция готова к ответным мерам.
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