Боксёр Кушиташвили отправлен под арест до 1 апреля

Двукратный чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили, арестованный по подозрению в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, помещен в СИЗО "Матросская тишина". Как сообщает ТАСС, в понедельник 235-й гарнизонный военный суд отправил боксера под арест до 1 апреля.

Боксеры Георгий Кушиташвили и Овик Оганнисян были задержаны ночью 2 февраля на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. В Росгвардии сообщили ТАСС, что пострадавшему сотруднику оказана медицинская помощь, угрозы для его жизни нет. По данным источника в правоохранительных органах, Оганнисян проходит по делу в качестве свидетеля.

Как сообщалось ранее, сотрудники правоохранительных органов изъяли при обыске у Кушиташвили 0,61 грамма кокаина, что квалифицируется как значительный размер. Так как он является военнослужащим, дело расследуют следователи военного следственного управления СК.