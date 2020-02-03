MH17: В Нидерландах сформирована команда адвокатов для защиты Пулатова

В Нидерландах Национальная прокуратура выдвинула обвинения четверым подозреваемым по делу о гибели малайзийского пассажирского самолёта в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Из 298 погибших 196 были подданными Нидерландов.

Судебный процесс над четырьмя подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 начнётся 9 марта. На скамье подсудимых должны оказаться бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по прозвищу Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины Леонид Харченко (Крот). В Нидерландах не ожидают, что подозреваемые приедут на судебные заседания.

В конце января было объявлено, что интересы одного из четверых подозреваемых будет представлять нидерландская юридической фирма SVS. С двумя её адвокатами, в одной бригаде, будет работать адвокат из Москвы Елена Кутьина (коллегия "Ковлер и Партнёры"). В понедельник в интервью агентству ТАСС она назвала имя своего подзащитного - это Олег Пулатов. Корреспондент Радио Свобода в Нидерландах отметила, что общение адвокатов с журналистами - редкое явление в местной юридической практике, и уже сам по себе этот факт привлекает внимание.

Нидерландские адвокаты заявили изданию Advocatenblad, что считают своё участие в процессе очень важным для обеспечения верховенства права. Они сообщили, что материалы дела насчитывают 30 тысяч страниц. По их словам российский адвокат Кутьина не имеет полномочий действовать от имени подозреваемого в Нидерландах - она лишь предоставляет информацию для его защиты.

Advocatenblad отмечает, что адвокатская контора SVS взялась оказать юридическую помощь одному из четверых подозреваемых, но что касается других подозреваемых, то о них нет сведений, обращались ли они к нидерландским адвокатам.

Судебные власти Нидерландов не запрашивали у России и Украины выдачи подозреваемых - ни Москва, ни Киев не выдают граждан своих стран. Тем не менее, отмечается в публикации Advocatenblad, Национальный прокурор обратился с призывом к самим подозреваемым - явиться на заседания суда.