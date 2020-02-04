В Москве умер поэт и переводчик Евгений Витковский. Ему было 69 лет. Об этом сообщила на своей странице в фейсбуке его жена Ольга Кольцова.

Ранее она сообщала, что Витковский был госпитализирован в Боткинскую больницу, где находился в тяжёлом состоянии.

Евгений Витковский родился 18 июня 1950 года в Москве. В 1971 году окончил Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова.



Он опубликовал множество поэтических переводов с разных языков произведений Оскара Уайльда, Джона Мильтона, Джона Китса, Редьярда Киплинга, Теодора Крамера, Йоста ван ден Вондела, Артюра Рембо, Поля Валери и других. Подготовил к печати и издал четырехтомную антологию поэзии русского зарубежья "Мы жили тогда на планете другой", трехтомное собрание сочинений Георгия Иванова, двухтомник Ивана Елагина, неоднократно составлял и комментировал издания зарубежных поэтов. Последние десятилетия много времени посвятил изучению, переводу и популяризации в России шотландской поэзии, созданной на англо-шотландском и гэльском языках. Составленные Витковским книги Роберта Бернса за последние двадцать лет выходили шесть раз.

Витковский также известен как писатель-фантаст, написал трехтомный роман "Павел II" и несколько его продолжений.

В 2003 году создал сайт "Век перевода", где ведутся занятия по поэтическому переводу, материалы которого вошли в антологии.

В 2014 году Евгений Витковский был удостоен международной премии "Серебряный век". В 2016 году получил золотую медаль имени Бальмонта, присуждаемую за вклад в русскую литературу Австралии.

Витковский неоднократно был гостем эфиров Радио Свобода.