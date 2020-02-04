Руководство Всероссийской федерации легкой атлетики подало в отставку

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) принял решение уйти в отставку. Его полномочия до новых выборов, которые назначены на 28 февраля, будет исполнять рабочая группа Олимпийского комитета России. Об этом сообщает "Интерфакс".
Причиной отставки президиума стали безуспешные попытки восстановить федерацию в World Athletics и обеспечить участие чистых спортсменов из России в международных соревнованиях.
31 января Министерство спорта России приостановило аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики. Тогда же членам президиума ВФЛА рекомендовали рассмотреть вопрос о сложении полномочий.
Кардинальная смена руководства была одним из требований "дорожной карты" по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics. И именно этого требовали и сами российские легкоатлеты.
29 января независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) рекомендовал исключить ВФЛА из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) и оставить запрет российским спортсменам выступать под нейтральным флагом.
- Российская легкая атлетика находится под международными санкциями с ноября 2015 года, когда Совет ИААФ приостановил членство ВФЛА на неопределенный срок. С тех пор российские легкоатлеты могут выступать на международных соревнованиях только в индивидуальном порядке, получив "нейтральный статус". Однако в начале лета 2019 года начался новый этап допингового скандала. Он связан с именем российского прыгуна Данилы Лысенко, который был отстранен на два года от участия в международных соревнованиях за пропуск сдачи контрольных допинг-проб.
- Позже стало известно, что Лысенко представил ИААФ поддельные документы, в которых говорилось о том, что он пропустил допинг-контроль по независящим от него обстоятельствам. При этом спортсмену помощь с документами оказывали чиновники ВФЛА.