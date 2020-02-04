Руководство Всероссийской федерации легкой атлетики подало в отставку

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) принял решение уйти в отставку. Его полномочия до новых выборов, которые назначены на 28 февраля, будет исполнять рабочая группа Олимпийского комитета России. Об этом сообщает "Интерфакс".

Причиной отставки президиума стали безуспешные попытки восстановить федерацию в World Athletics и обеспечить участие чистых спортсменов из России в международных соревнованиях.

31 января Министерство спорта России приостановило аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики. Тогда же членам президиума ВФЛА рекомендовали рассмотреть вопрос о сложении полномочий.

Кардинальная смена руководства была одним из требований "дорожной карты" по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics. И именно этого требовали и сами российские легкоатлеты.

29 января независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) рекомендовал исключить ВФЛА из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) и оставить запрет российским спортсменам выступать под нейтральным флагом.