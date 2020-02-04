"Проект": семье главы ВГТРК принадлежит недвижимость на ₽1,7 млрд

Семье главы Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Олегу Добродееву принадлежат два участка на Рублёво-Успенском шоссе в Подмосковье общей стоимостью в 1,7 миллиарда рублей. Об этом пишет "Проект".

Самый большой из участков принадлежит жене Добродеева - Марине. На неё, по данным издания, зарегистрированы более одного гектара земли и особняк площадью почти в две тысячи квадратных метров в поселке "Балатон". Дом и участок примерно такой же площади в этом поселке в Горках-2 сейчас продаются за 830 миллионов рублей.

У сына Олега Добродеева — гендиректора Mail.ru Group Бориса Добродеева в совместной собственности с женой свыше 60 соток в поселке "Жуковка 21", который оценивается примерно в 865 миллионов рублей. Как выяснил "Проект", Добродеев-младший с женой приобрели участок в 2014 году у некоего Александра Ксенжука. Также зовут подмосковного бизнесмена, которого за год до этого Следственный комитет объявил в розыск по делу о мошенничестве с землей в Одинцовском районе Московской области, отмечает издание.

Известно, что государственный медиахолднинг, который Олег Добродеев возглавляет почти 20 лет, последние годы несет серьезные убытки. В 2018 году убыточность ВГТРК достигла почти 25 миллиардов рублей, сообщал РБК.

Информации о доходах главы ВГТРК в открытом доступе нет.