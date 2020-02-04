В украинском учебнике по истории для 10-го класса появилась фотография актёра Киану Ривза. Он изображён на снимке 1932 года "Обед на небоскрёбе".
На фотографии в украинском учебнике на балке сидят 12 человек, один из которых – Киану Ривз. Издатели учебника "Всесвітня історія" ("Всемирная история") включили в главу, посвященную Великой депрессии в США, снимок после фотомонтажа.
На оригинальном фото, сделанном Чарльзом Эббетсом в 1932 году, 11 рабочих обедают, сидя на балке, на высоте 200 метров. Снимок сделан во время строительства одного из зданий небоскрёба Рокфеллер-центра.
Учебник выпущен в 2018 году. Его рекомендует Министерство образования и науки Украины.
- Электронная версия учебника истории находится в свободном доступе. Фотографию с Киану Ривзом можно найти на 58-й странице.
- Мемы с Киану Ривзом часто публикуются в интернете с начала 2010-х. Тогда фотограф Рон Асадориан из таблоида Splash News сфотографировал актёра на лавочке во время обеда. Снимок попал на форумы 4chan и Reddit. Позднее у фотомема появилось название "Грустный Киану".
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