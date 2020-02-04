В Калининграде МВД подало иск к СМИ за публикации о смерти задержанного

Управление МВД в Калининграде подало иск к изданию "Новые колеса", в котором утверждается, что информация в статьях о гибели задержанного в СИЗО Ивана Вшивкова "не соответствует действительности". Об этом сообщает издание "Новый Калининград".

Иск получил журналист Алексей Малиновский. На почту ему пришла бандероль с бумагами, среди которых были заявление в суд, лингвистическая экспертиза и два акта досмотра публикаций. Документы были подписаны майором полиции Егором Стрюковым, который фигурировал в публикациях СМИ о гибели Вшивкова.

В экспертизе, выполненной по заказу МВД, говорится, что в двух публикациях имеется "негативная оценка деятельности представителей органов исполнительной власти". В УМВД полагают, что эти материалы были размещены "с целью причинить вред деловой репутации" и требуют удалить статьи.

В конце октября в калининградском СИЗО умер задержанный Иван Вшивков. Его нашли мертвым, на его теле были термические ожоги. В МВД утверждают, что Вшивков повредил радиатор в камере, ее затопило кипятком.

Родственники Вшивкова уверены, что погибший не мог получить 95% ожогов тела из-за внезапного прорыва трубы. Судебномедицинские эксперты, которые осматривали тело арестанта, сообщили матери погибшего Ольге Вшивкой, что смерть ее сына имеет признаки криминального характера.

Позже двоих полицейских дежурной части отдела, где обварился Вшивков, уволили. По результатам внутренней проверки в ведомстве установили, что полицейские "не обеспечили надлежащего контроля за безопасным содержанием и поведением" Вшивкова.