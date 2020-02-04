В Иране в скором времени будет казнён "шпион ЦРУ"

В Иране в ближайшее время состоится казнь человека, признанного судом "шпионом ЦРУ". Среди обвинений, предъявленных ему иранским судом, попытка передать информацию об иранской ядерной программе, сообщило агентство Reuters со ссылкой на полуофициальное информагентство Fars.



"Амир Рахимпур, который был шпионом ЦРУ, получил от ЦРУ большую сумму денег и пытался представить часть ядерной информации Ирана американскому Центральному разведывательному управлению, был осуждён и приговорён к смертной казни. Верховный суд Ирана оставил приговор в силе, и в скором времени он будет приведён в исполнение", – сообщил представитель судебных властей Ирана.



Агентство Fars также сообщило о приговорах двум лицам, работавшим в благотоворительных организациях. Один человек осуждён на 10 лет тюрьмы за шпионаж, другой на пять лет - за действия, направленные на подрыв национальной безопасности.



Подробностей относительно гражданства осуждённых лиц, работавщих на благотворительные организации, агентство не сообщило. Иран не признаёт двойного гражданства, и судебные власти страны рассматривают лиц с двойным гражданством как иранских граждан.



В 2019 году Иран объявил о ликвидации американской разведывательной сети в составе 17 человек. Было объявлено,что суд приговорил некоторых из них к смертной казни.