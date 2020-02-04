Мосгорсуд продлил арест Азату Мифтахову до 7 апреля

Московский городской суд продлил до 7 апреля 2020 года арест математику Азату Мифтахову, обвиняемому в хулиганстве, сообщила "Новая газета" в судебной трансляции.

Мифтахов находится в СИЗО уже год, поэтому дальнейшее продление меры пресечения проводилось не в районном суде, а в городском.

До начала заседания адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина сообщила, что её подзащитного перед судебными заседаниями ФСИН доставляет не сразу из СИЗО в суд, а возит в автозаке по Москве.

Защита просила суд перевести математика под домашний арест либо освободить под залог в 1 миллион 994 тысячи рублей. Однако суд встал на сторону обвинения и продлил содержание в СИЗО до 7 апреля.

Азат Мифтахов – аспирант мехмата МГУ, анархист. Он был арестован по делу о хулиганстве, совершённом группой лиц. По версии следствия, 30 января 2019 года Мифтахов и четыре его единомышленника разбили окно в офисе "Единой России" и забросили в помещение дымовую шашку. Как сообщает "ОВД-Инфо", двое из соучастников этого нападения – Алексей Кобаидзе и Святослав Речкалов – покинули Россию, их дело выделено в отдельное производство.

В декабре 2019-го МВД заявило о завершении следствия по делу о разбитом окне в офисе "Единой России".

Мифтахов был задержан 1 февраля 2019 года.